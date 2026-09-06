MAGA Inc. despliega $10 millones para frenar al “High Tax Talarico” y respaldar a Ken Paxton en la carrera al Senado por Texas

Publicado por Carlos Dominguez 6 de septiembre, 2026

El super PAC vinculado al presidente Donald Trump, MAGA Inc., estrenó su ofensiva de las midterms con una reserva de $10 millones destinada a televisión y plataformas digitales. El dinero busca impulsar en Texas al fiscal general republicano Ken Paxton frente al demócrata James Talarico en la contienda por el Senado, de acuerdo con un reporte presentado ante la FEC y citado por AP.

La inversión llega en un momento delicado para los republicanos en Texas. Las encuestas de las últimas semanas muestran una pelea codo con codo entre ambos candidatos, con márgenes dentro del error estadístico y algunos sondeos incluso dando una ligera ventaja a Talarico en un estado que hasta hace poco se daba por sólido para el GOP.

Dónde y cómo se gastarán los $10 millones

Según los documentos de la FEC, los $10 millones se canalizarán a través de la empresa de medios políticos Del Ray Media y financiarán dos anuncios de ataque contra Talarico, además de piezas a favor de Paxton. El desglose es de $5 millones a favor de Paxton y $5 millones en contra de Talarico, con cuñas que se emitirán en televisión y redes en todo el estado.

Los anuncios anti-Talarico cargan contra su historial en impuestos y su postura sobre hospitales rurales, mientras que los pro-Paxton destacan propuestas como duplicar el crédito fiscal por hijo, permitir deducciones por gastos médicos y una deducción de $50.000 para compradores de vivienda por primera vez .

Según The Texas Tribune, Talarico llevaba reunidos $72 millones desde el inicio de su carrera, casi todos provenientes de aportes pequeños, mientras que Paxton se queda en $16,8 millones.

Paxton agradece a Trump

El fiscal general Ken Paxton no tardó en responder en redes. El sábado publicó un mensaje en X para marcar el anuncio:

"Mientras James Talarico tiene un historial de subir impuestos a las familias trabajadoras, mi agenda ‘Protecting the Texas Promise’ reduce costes y hace la vida más asequible. Gracias, presidente @realDonaldTrump, por su apoyo", escribió. "Juntos ganaremos para Texas y para Estados Unidos" .

El mensaje presenta al fiscal general como el candidato de los recortes fiscales y las ayudas a las familias, y a Talarico como un político de subidas de impuestos.

El portavoz de MAGA Inc., Alex Pfeiffer, resumió así la línea de los nuevos anuncios: "James Talarico quiere sacar dinero de los bolsillos de los tejanos. MAGA Inc. se asegurará de que Texas conozca las políticas radicales de Talarico y elija a Ken Paxton para el Senado de Estados Unidos", dijo a Fox News Digital, etiquetando al demócrata como "High Tax Talarico" .

Elon Musk entra en la batalla por Texas

Mientras el super PAC de Donald Trump, MAGA Inc., anunciaba una inversión de $10 millones para apoyar a Ken Paxton en su carrera al Senado, Elon Musk ya ha comenzado a mover fichas en Texas.

El comité de acción política de Musk, America PAC, hizo su primera gran aparición en las midterm con un primer paquete de gastos que sitúa a Texas como su principal objetivo.

Según los informes ante la FEC, America PAC movió $800.475 en gastos independientes entre el 18 y el 31 de agosto, repartidos en varias carreras de Senado y Cámara.

La porción más grande de ese lote fue a Texas: unos $247.595 para respaldar a Ken Paxton y golpear a James Talarico.

Más tarde el mismo comité declaró otros $2,9 millones en midterms, con Texas otra vez entre los destinos relevantes, aunque los papeles no precisan cuánto de esa segunda oleada tocó de lleno a Paxton.

En conjunto, al menos un cuarto de millón del dinero ligado a Musk ya está contabilizado de forma explícita en la carrera senatorial texana, más una fracción aún no desglosada de esos $2,9 millones.

Talarico responde

Por su parte, la campaña de Talarico respondió a Fox News Digital calificando la operación como "dinero oscuro respaldado por multimillonarios":

"Los grupos de dinero oscuro respaldados por multimillonarios mienten sobre James Talarico porque tienen miedo del movimiento impulsado por la gente que estamos construyendo para arreglar este sistema político roto y corrupto" .

Talarico, que ha pedido subir impuestos a los más ricos, aprovechó para atacar la convención de medio mandato del Partido Republicano que comenzaba esa semana en Dallas: "La semana que viene, megadonantes multimillonarios y sus políticos marioneta se reunirán en una convención en Dallas para brindar con champán y celebrar su propia corrupción" .