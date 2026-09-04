El Departamento de Justicia pide a la Corte Suprema permitir a Trump aplicar restricciones al voto por correo antes de las elecciones

Publicado por Williams Perdomo 4 de septiembre, 2026

El Departamento de Justicia pidió este jueves a la Corte Suprema que permita al Servicio Postal implementar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump dirigida al voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato.

El Gobierno busca que el máximo tribunal despeje el camino para que el Servicio Postal pueda aplicar su plan a tiempo para los comicios, después de que un juez federal bloqueara temporalmente las nuevas normas.

La Corte Suprema ya había levantado anteriormente el bloqueo impuesto a la propia orden ejecutiva de Trump. Sin embargo, la jueza federal Indira Talwani, del tribunal federal de Boston, ha suspendido temporalmente el plan definitivo presentado por el Servicio Postal para poner en práctica la directiva presidencial.

“El prejuicio continuado del tribunal de distrito contra la norma carece de fundamento”, escribió el procurador general D. John Sauer en la petición presentada ante la Corte Suprema y obtenida por The Hill.

Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, ha mantenido por ahora la suspensión de la norma del Servicio Postal de manera temporal, a la espera de la siguiente fase del proceso judicial.

El calendario electoral añade presión al caso. Faltan aproximadamente 60 días para las elecciones de mitad de mandato, y Sauer señaló que Carolina del Norte tiene previsto comenzar a enviar las papeletas este viernes, mientras que Alabama hará lo propio la próxima semana.