La Cámara de Representantes condena “cualquier tipo de socialismo” con el voto en contra de 192 demócratas

Publicado por Carlos Dominguez 2 de septiembre, 2026

La Cámara de Representantes aprobó el martes una resolución no vinculante que condena el socialismo “en todas sus formas”, menciona explícitamente a los Socialistas Demócratas de América (DSA) y respalda la ley de integridad electoral SAVE Act, en una votación de mensaje político a pocas semanas de las midterms.

La medida salió adelante por 220 votos a favor, 192 en contra y 2 abstenciones. La apoyaron todos los republicanos presentes y solo ocho demócratas. El líder de la minoría, Hakeem Jeffries, la whip Katherine Clark y el presidente del caucus, Pete Aguilar, votaron en contra.

¿Quiénes son los ocho demócratas que votaron a favor de condenar el socialismo?

En la votación final de la resolución, los ocho demócratas que apoyaron la medida fueron: Kathy Castor (Fla.), Henry Cuellar (Texas), Don Davis (N.C.), Vicente Gonzalez (Texas), Jared Golden (Maine), Marie Gluesenkamp Perez (Wash.), Darren Soto (Fla.) y Gabe Vasquez (N.M.). Dos representantes más, Chrissy Houlahan (Pa.) y Maggie Goodlander (N.H.), se abstuvieron votando "presente", y el resto del grupo demócrata votó en contra, incluidos los tres principales líderes de la minoría.

El republicano Jeff Crank, de Colorado, impulsor de la resolución, explicó a Fox News Digital: "La resolución es bastante sencilla, ¿verdad? Condena el socialismo en todas sus formas, incluido el DSA, reafirma nuestro compromiso con la Constitución de los Estados Unidos… y un tercer punto es que no queremos que los no ciudadanos voten en las elecciones".

En su opinión, el texto pone de manifiesto la postura de cada legislador. "Por supuesto que pueden ser críticos, pero es simplemente una forma rápida de que el pueblo estadounidense vea cuál es la postura de cada uno sobre estos temas", afirmó Crank.

Dos demócratas moderados salvan la agenda republicana

La votación final no habría sido posible sin un giro previo en un trámite procedimental clave, conocido como "votación de la regla", que desbloquea el debate en el pleno sobre varios proyectos que los líderes republicanos querían llevar al suelo.

Cinco republicanos conservadores votaron contra esa regla en protesta por la gestión de sus líderes de un acuerdo para evitar un cierre del Gobierno, y la norma estaba al borde de fracasar en un empate técnico que, según las reglas de la Cámara, equivale a un rechazo.

En ese momento, dos demócratas moderados, Jared Golden (Maine) y Marie Gluesenkamp Perez (Wash.), rompieron la disciplina de su caucus y votaron con la mayoría republicana para aprobar la regla por 210-208, permitiendo que la agenda de la semana, incluida la resolución anti-socialismo, llegara a votación.

Jeffries acusa a Golden y Perez de “violar la confianza” del caucus

La dirección demócrata reaccionó con dureza. Jeffries, Clark y Aguilar emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la decisión de Golden y Gluesenkamp Perez de "una violación significativa de la confianza" por haber sorprendido a todo el caucus y haberse sumado a la mayoría republicana para aprobar una regla procedimental que estaba a punto de fracasar.

Los líderes dijeron que la decisión "necesita una respuesta seria" y pidieron al Comité de Reglas del Caucus que examine el asunto "en breve". Jeffries dijo a la prensa que las posibles repercusiones estaban "en discusión"; no precisaron si eso incluiría sanciones internas.

La resolución no tiene efectos jurídicos, pero los líderes republicanos la han presentado como una herramienta de campaña para las legislativas de noviembre, en un contexto en el que candidatos vinculados a la izquierda socialista han ganado varias primarias demócratas y amenazan con desplazar a titulares más moderados.