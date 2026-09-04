Golpe al mapa congresional republicano: la Corte Suprema de Missouri bloquea plan para ampliar la mayoría del GOP en el Congreso

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de septiembre, 2026

Tanto el presidente Donald Trump como los republicanos sufrieron un duro revés este jueves luego de que la Corte Suprema de Missouri dictaminara que el estado no puede implementar un nuevo mapa electoral del Congreso diseñado para darle al Partido Republicano otro escaño en la Cámara de Representantes antes de que los votantes tengan la oportunidad de decidir su destino en las elecciones de medio término, impidiendo de esta forma la ejecución de un mapa congresional 7-1 favorable al partido y abriendo el camino para un referéndum impulsado por ciudadanos que podría tener lugar en noviembre y en el que se podría determinar si el nuevo mapa entra en vigor.

La disputa por la redistribución de distritos tuvo lugar inicialmente en 2025, cuando los republicanos del estado respondieron a la presión de la Administración Trump y de los líderes nacionales del Partido Republicano para participar en una batalla más amplia por los mapas congresionales. Si bien los republicanos controlan en este momento seis de los ocho distritos de Missouri en la Cámara de Representantes, el mapa propuesto fue diseñado para mejorar sus posibilidades de obtener otro escaño más mediante la división del distrito de Cleaver, el cual cuenta con su sede en Kansas City.

Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, el tribunal señaló que los nuevos límites congresionales “no entraron en vigor y no entrarán en vigor a menos que y hasta que sean aprobados por los votantes”. Asimismo, determinó que “La redistribución de distritos congresionales que la Asamblea General estableció en 2022 permanece plenamente vigente para las elecciones generales de noviembre de 2026”.

En respuesta a la decisión, la fiscal general republicana de Missouri, Catherine Hanaway, anunció que su oficina solicitaría “inmediatamente” la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos, al asegurar que “Nunca antes en la historia de Estados Unidos un tribunal había revocado un mapa congresional después de unas primarias y antes de una elección general. Esta decisión sin precedentes viola claramente la ley federal y ha sumido a nuestro estado en una crisis constitucional en toda regla”, afirmó Hanaway en una publicación en X.

Por su parte, los demócratas celebraron la decisión tomada por la Corte Suprema de Missouri, asegurando que los mapas propuestos por los republicanos representaban una clara acción antidemocrática. “La Corte Suprema de Missouri acaba de fallar unánimemente para revertir los mapas manipulados electoralmente y antidemocráticos hasta que EL PUEBLO tenga la oportunidad de votar. ¡Esto solo es posible gracias al trabajo realizado por nuestros vecinos para reunir firmas y contraatacar!”, afirmó el partido en su cuenta oficial de X.