Putin ordena un cese al fuego de 72 horas en Kiev y Zelensky promete reciprocidad, mientras Witkoff y Kushner llegan a Moscú

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de septiembre, 2026

El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el sábado un cese al fuego de 72 horas sobre Kiev, en coincidencia con la llegada a Moscú de los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes buscan reactivar las estancadas negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Putin ordenó que no se lleven a cabo ataques contra Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy", dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia estatal Tass. De acuerdo con un reporte de CNN, la suspensión rige exclusivamente sobre la capital ucraniana y no sobre el resto del país.

Además, según Peckov, el alto el fuego está relacionado con la preparación y realización de los contactos con los estadounidenses.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky había adelantado el viernes que Ucrania suspendería sus propios ataques durante la visita de los enviados, e instó a Moscú a hacer lo mismo. Tras confirmarse la medida rusa, Zelensky comentó su expectativa por el encuentro: "Acabo de hablar con los enviados del Presidente de los Estados Unidos. Ya han comenzado a trabajar con el lado ruso hoy. A partir del momento de esta conversación, estamos listos para observar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades involucradas en el proceso de negociación. Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está lista para abstenerse de ataques contra Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kyiv".

El propio mandatario ucraniano vinculó los ataques rusos de la última jornada con la visita diplomática. Según reportó Politico, dos aeropuertos cercanos a Kiev, incluido el de Boryspil, fueron blanco de misiles rusos horas antes del anuncio de la tregua. "Claramente, los ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y preparativos en torno a la posibilidad de que la parte estadounidense utilice una aeronave para llegar a Ucrania", denunció Zelensky.

Witkoff y Kushner, yerno del presidente Donald Trump, llegaron a Moscú el sábado y fueron recibidos en el aeropuerto por el representante especial ruso Kirill Dmitriev, quien compartió fotografías del encuentro con el mensaje: "Bienvenidos a Moscú, pacificadores". Ambos funcionarios se reunirán con Putin más tarde ese mismo día, y está previsto que viajen el domingo a Kiev, ciudad que nunca antes habían visitado en el marco de esta misión diplomática. Su última visita a Moscú se había producido en enero, cuando se reunieron con Putin en el Kremlin.

Antes de la partida de los enviados, Trump los describió ante periodistas en el Despacho Oval como "grandes negociadores" y adelantó que "traen consigo una propuesta para terminar la guerra". Sin embargo, Peskov matizó las expectativas al señalar que, por el momento, "no hay conversación sobre nuevas ideas" para poner fin al conflicto.

El impulso diplomático de Washington, que ya lleva casi cinco años intentando cerrar la guerra, había perdido fuerza en los últimos meses, mientras la atención estadounidense se concentraba en el conflicto con Irán. Mientras tanto, los ataques entre ambos bandos no dieron tregua en el resto del país. Según reportó Breitbart, citando a los servicios de emergencia ucranianos, fuerzas rusas atacaron durante la noche un centro comercial en la región sureña de Mykolaiv, hiriendo a un hombre de 72 años y a una adolescente de 17. Ucrania, por su parte, hirió a tres personas, incluida una niña de 14 años, en la región fronteriza rusa de Belgorod.