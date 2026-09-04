La Casa Blanca lanza varios videojuegos sobre deportaciones

Publicado por Williams Perdomo 4 de septiembre, 2026

La Casa Blanca presentó este jueves un sitio web con juegos arcade clásicos, pero con un toque 'MAGA', en el que los jugadores pueden deportar inmigrantes y construir un muro fronterizo.

Un juego llamado Rio Run, una versión actualizada del juego Snake, presenta una versión digital del zar fronterizo estadounidense Tom Homan persiguiendo a inmigrantes junto al río Grande en la frontera con México.

Otro juego basado en el juego de apilar bloques Tetris se llama Build the Wall. "Protege la frontera de la horda que se aproxima", dicen las instrucciones.

Una tercera opción consiste en recolectar redes para depositarlas en las llamadas "cuentas Trump", cuentas de inversión que contienen un depósito de 1.000 dólares para los niños nacidos entre 2025 y 2028.