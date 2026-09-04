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La Casa Blanca lanza varios videojuegos sobre deportaciones

Un juego llamado Rio Run, una versión actualizada del juego Snake, presenta una versión digital del zar fronterizo estadounidense Tom Homan persiguiendo a inmigrantes junto al río Grande en la frontera con México.

Imagen de agentes del ICE

Imagen de agentes del ICEJim Vondruska-NurPhoto via AFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

La Casa Blanca presentó este jueves un sitio web con juegos arcade clásicos, pero con un toque 'MAGA', en el que los jugadores pueden deportar inmigrantes y construir un muro fronterizo.

Un juego llamado Rio Run, una versión actualizada del juego Snake, presenta una versión digital del zar fronterizo estadounidense Tom Homan persiguiendo a inmigrantes junto al río Grande en la frontera con México.

Otro juego basado en el juego de apilar bloques Tetris se llama Build the Wall. "Protege la frontera de la horda que se aproxima", dicen las instrucciones.

Una tercera opción consiste en recolectar redes para depositarlas en las llamadas "cuentas Trump", cuentas de inversión que contienen un depósito de 1.000 dólares para los niños nacidos entre 2025 y 2028.

"No podemos dejar de ganar"

La cuenta de la Casa Blanca en X publicó un video con el logotipo "Make America Great Again" (MAGA), basado en el logotipo del fabricante de videojuegos Sega.

"NO PODEMOS DEJAR DE GANAR. Construyan el muro. Deporten. Llenen una cuenta de Trump", dice.

"Esta Administración está totalmente centrada en encontrar maneras de innovar y contar la historia de los numerosos logros del Presidente de una forma que conecte con todos los estadounidenses", dijo la Casa Blanca en un comunicado a la AFP.

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