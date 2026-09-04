Trump mueve sus piezas en el pentágono: Adam Telle asumirá como secretario interino del Ejército tras la salida de Driscoll

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump anunció este jueves que el subsecretario del Ejército para Obras Civiles, Adam Telle, asumirá como secretario interino del Ejército luego de la renuncia de Dan Driscoll, quien es considerado un estrecho aliado del vicepresidente JD Vance y había estado involucrado durante meses en fuertes desacuerdos con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El mandatario republicano hizo el anuncio en una publicación en Truth Social, en la que elogió a Telle como “un gran patriota, respetado por todos”.

Hegseth celebró la decisión de Trump a través de una publicación en su cuenta oficial de X, en la que elogió las cualidades de Telle y lo describió como una incorporación inmediata al equipo de liderazgo del Ejército. “Grandes felicitaciones a Adam. Fuerte y muy inteligente. De hecho, es un gran patriota y será un activo inmediato para el @USArmy”, escribió Hegseth, quien a lo largo de los últimos meses se ha visto señalado por sus intentos de materializar cambios drásticos en el Pentágono.

Telle se ha desempeñado como subsecretario del Ejército para Obras Civiles, un cargo desde el cual ha estado a cargo de operaciones de obras públicas e ingeniería civil, incluido el trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército relacionado con vías navegables, puertos e infraestructura para el control de inundaciones. Asimismo, Telle ha desarrollado gran parte de su carrera en el Capitolio trabajando para senadores republicanos y anteriormente se desempeñó como jefe de gabinete del senador por Tennessee Bill Hagerty. Su experiencia en el Gobierno también incluye un puesto en la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.

Driscoll vs. Hegseth

Con su renuncia, Driscoll se convirtió en el más reciente alto mando militar en abandonar su puesto en medio de una serie de salidas dentro de las Fuerzas Armadas. En junio, el general Christopher Donahue dejó su cargo como comandante del Ejército de Estados Unidos para Europa y África.

La salida de Driscoll se produce aproximadamente 18 meses después de que asumiera el cargo. Una fuente familiarizada con el asunto dijo a Fox News que Driscoll había expresado ante la Administración su preocupación por la transformación y el nivel de preparación del Ejército, incluida su percepción de que Hegseth había obstaculizado esos esfuerzos. "Driscoll planteó ante la Administración sus preocupaciones en torno a la transformación y la preparación del Ejército, y sobre cómo Hegseth estaba bloqueando específicamente esos esfuerzos al despedir a los generales responsables", afirmó la fuente a la cadena conservadora, la cual señaló que las tensiones se intensificaron a medida que Hegseth destituyó tanto a George como a otros mandos del Ejército.