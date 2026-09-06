Raúl Flores, el mexicano que ahora ostenta el récord mundial de peso muerto: 1.126,6 libras que ponen a México en la cima de la fuerza

Publicado por Carlos Dominguez 6 de septiembre, 2026

México tiene nuevo nombre en la élite mundial de la fuerza. El strongman tamaulipeco Raúl Abraham Tayzon Flores Castro se convirtió este sábado en el poseedor del récord mundial absoluto de peso muerto al levantar 1.126,6 libras en el World Deadlift Championships 2026, celebrado en Birmingham, Inglaterra.

Con ese levantamiento, Flores superó por unas 2.2 libras la marca que desde 2025 pertenecía al islandés Hafþór Júlíus Björnsson, conocido como La Montaña de Game of Thrones, y se convirtió en el primer hombre en la historia en rebasar las 1,124.4 libras en esta prueba dentro del formato de competición de strongman.

Un récord con peso mexicano

Raúl Flores, de 26 años y originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, completó la hazaña en la Utilita Arena, durante el Giants Live Strongman Open y el campeonato mundial de peso muerto. Su levantamiento de 1,126.6 libras no solo le dio el título de campeón mundial de peso muerto 2026, sino que colocó a México como el país del actual plusmarquista absoluto en esta disciplina.

Hasta ese momento, el techo histórico lo marcaba Björnsson con 1,124.4 libras, una cifra que parecía intocable y que el propio islandés había logrado en la misma competición un año antes. Flores añadió únicamente 2.2 libras, pero suficiente para escribir su nombre en los registros oficiales y llevar la marca a un territorio nunca antes explorado: más de 1,102 libras en un solo movimiento desde el suelo.