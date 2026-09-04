La Corte Suprema falla a favor del GOP en la batalla por las tarifas de publicidad electoral

Publicado por Joaquín Núñez 4 de septiembre, 2026

La Corte Suprema falló a favor de que los comités nacionales de los partidos políticos accedan a las tarifas más bajas para publicidad electoral en televisión y radio. La decisión de emergencia se definió por 8-1, con la jueza Ketanji Brown Jackson en la disidencia. Fue una decisión de emergencia ante el pedido de los comités de campaña republicanos, que recurrieron a la Corte después de que un tribunal de apelaciones les impidiera acceder a esos precios reducidos de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

El caso giró en torno a quién puede acceder a las tarifas más bajas para comprar publicidad electoral en televisión y radio. La normativa federal establece que las emisoras deben ofrecer esas tarifas a los candidatos durante los 60 días previos a una elección general. No obstante, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) publicó en marzo una guía que extendió ese beneficio a determinados anuncios comprados por comités partidarios en coordinación con sus candidatos.

Poco después, cuatro candidatos llevaron la ampliación de la regla a los tribunales. Argumentaron que la ley reserva las tarifas reducidas a los candidatos y sus comités autorizados, y que la FCC se excedió al extenderlas a los comités de los partidos políticos.

El 25 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito falló a favor de los demócratas y dejó sin efecto la guía de la FCC. Los comités de campaña republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes (NRSC y NRCC) recurrieron entonces de emergencia a la Corte Suprema. Argumentaron que ya habían presupuestado decenas de millones de dólares en publicidad bajo las tarifas reducidas y que las emisoras estaban retirando esos precios tras el fallo del tribunal de apelaciones.

En este contexto, la Corte Suprema suspendió temporalmente el fallo del tribunal inferior, justo cuando comenzó el período de 60 días previo a las elecciones de noviembre. Esto permite que, por ahora, los comités partidarios sigan accediendo a las tarifas reducidas mientras continúa el litigio.

Aunque el fallo no llevó firma, la jueza Jackson publicó una opinión disidente. La decisión de la Corte es, por ahora, temporal, puesto que el caso continuará en los tribunales inferiores.

Joanna Rodríguez, directora de comunicaciones del Comité Nacional Republicano del Senado (NRSC), celebró la decisión en un comunicado: "El NRSC se organizó a sí mismo y a nuestras campañas para aprovechar al máximo la reducción de los límites de gasto coordinado y lograr un reparto de costos sin precedentes en encuestas, investigación, infraestructura crítica, publicidad y correo directo".

"La decisión de hoy garantiza que esos esfuerzos se fortalecerán aún más, ya que la tasa por candidato en nuestro gasto coordinado en televisión nos permite estirar nuestros fondos disponibles más que nunca", añadió.