El secretario de Guerra desafía al régimen iraní: Hegseth advierte que “Si Irán dispara contra buques estadounidenses, destruiremos sus petroleros”

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de septiembre, 2026

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, lanzó este sábado una contundente advertencia al régimen de Irán, afirmando que la Administración del presidente Donald Trump cuenta con la capacidad militar para atacar la flota petrolera de la teocracia islámica si las fuerzas iraníes continúan atacando a buques de la Armada estadounidense. "Es simple: si Irán dispara contra buques estadounidenses, destruiremos (y hundiremos) sus buques petroleros. Todo lo que tienen que hacer es no disparar contra [la] Armada de Estados Unidos", escribió Hegseth en su cuenta oficial de X.

Posteriormente, Hegseth hizo hincapié en la diferencia entre las capacidades militares de ambos países y argumentó que Irán cuenta con medios limitados para defender su flota petrolera frente al poderío militar estadounidense. "La flota de buques petroleros de Irán está indefensa: Irán no tiene Armada ni Fuerza Aérea. Nuestros aviones, barcos y submarinos pueden atacarlos a todos, en las áreas de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos y del Comando del Pacífico de Estados Unidos", añadió Hegseth.

Las palabras del secretario de Guerra tuvieron lugar poco después de que las fuerzas estadounidenses atacaran y dejaran fuera de servicio a tres petroleros iraníes vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) luego de que la organización militar lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses, informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Según un comunicado oficial del CENTCOM, un portaaviones y un destructor de misiles guiados de la Marina estadounidense lograron evadir los ataques iraníes y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

El CENTCOM aseguró que los tres petroleros formaban parte de una red clandestina multimillonaria utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria y a sus grupos aliados en la región, y los identificó como el M/T Downy, atacado frente a la isla iraní de Kharg; M/T Stark 1, cerca de Jask; y M/T Kylo, localizado en el golfo de Omán. Este último estaba vacío y fue alcanzado en varios puntos después de que su tripulación recibiera instrucciones de abandonar la embarcación, de acuerdo con el mando militar estadounidense.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó este sábado los ataques estadounidenses contra tres buques petroleros iraníes, calificándolos como un “crimen de guerra”, y advirtió a Washington y sus aliados que serían responsables de cualquier nueva escalada. En su comunicado, el Ministerio acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una campaña más amplia de presión militar y económica contra Irán y afirmó que los ataques violaron el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas.