Giro en las encuestas de cara a las 'midterms': los republicanos pasan al frente entre los votantes probables

Publicado por Joaquín Núñez 2 de septiembre, 2026

De cara a las elecciones de medio término, el Partido Republicano supera al Partido Demócrata en la boleta general entre los probables votantes. Así lo encontró la última encuesta de Harvard CAPS-Harris. Es la primera vez desde octubre de 2025 que los republicanos superan a los demócratas entre votantes probables en un sondeo de esta firma.

Las encuestas entre probables votantes suelen ser más precisas para medir una elección porque se enfocan en los ciudadanos que tienen mayores probabilidades de acudir efectivamente a las urnas, en lugar de incluir a todos los votantes registrados.

Según los resultados del sondeo, los republicanos superan a los demócratas en la boleta general entre este grupo por dos puntos porcentuales, 51% a 49%. La encuesta también muestra que la carrera está lejos de estar definida. Apenas el 46% de los votantes afirma haber decidido su voto para las elecciones de noviembre, mientras que un 27% dice inclinarse por determinados candidatos, aunque todavía podría cambiar de opinión.

Sobre la imagen del presidente Donald Trump, alcanzó su mejor número desde febrero de este año. El presidente llegó a agosto con un 44% de aprobación y un rechazo del 52%. La imagen mejora entre los probables votantes, con una positiva del 48% y una negativa del 51%. Otro dato importante para Trump es que también aumentó el porcentaje de probables votantes que cree que Estados Unidos va por buen camino.

Además, la encuesta de Harvard CAPS-Harris mostró que el Partido Republicano subió dos puntos porcentuales en imagen positiva, pasando del 43% en julio al 45% en agosto. A su vez, el Partido Demócrata experimentó un aumento en imagen positiva de cuatro puntos, pasando de 43% a 47%.

"Los votantes se muestran algo más optimistas en general, con una mayor aprobación tanto para Trump como para los demócratas y los republicanos. Reconocen la importancia de las próximas elecciones de mitad de mandato y quieren escuchar a sus políticos hablar sobre la inflación, el fraude y la inteligencia artificial", afirmó Mark Penn, codirector de la encuesta Harvard CAPS/Harris y presidente y director ejecutivo de Stagwell.

Entre los políticos más reconocidos del país, solo dos obtuvieron una valoración positiva superior a la negativa: el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr.