El súper PAC de Elon Musk desembolsa sus primeros $800.000 para impulsar a los republicanos en las ‘midterms’

Publicado por Joaquín Núñez 3 de septiembre, 2026

Elon Musk vuelve a meterse de lleno en el terreno electoral. A través de super PAC, America PAC, el magnate registró sus primeros gastos para ayudar a los republicanos en agosto, esta vez en carreras clave al Senado. En concreto, el grupo desembolsó 800.000 dólares en Texas, Maine, Ohio, Iowa, New Hampshire, Michigan y Alaska.

El magnate fue un importante donante en las elecciones presidenciales de 2024. Entre eventos y sorteos millonarios, el mayor aporte de Musk fue el financiero. En efecto, a través de su comité de acción política, America PAC, aportó aproximadamente 239 millones de dólares para respaldar a Donald Trump y otros candidatos republicanos en estados clave.

Para estas elecciones de medio término, se espera que el grupo vuelva a gastar millones de dólares para ayudar a los republicanos. Según informó Wired, Musk autorizó al grupo a gastar entre 100 millones y 200 millones de dólares.

El mayor gasto se concentró en Texas, donde America PAC destinó más de 247.000 dólares para respaldar al candidato republicano al Senado Ken Paxton, actual fiscal general del estado, y enfrentarse al demócrata James Talarico.

Además, el grupo invirtió 170.000 dólares en la contienda por el Senado de Maine, donde Susan Collins busca la reelección ante el demócrata Trey Jackson, y más de 25.000 dólares en la contienda por el Senado de Michigan, donde el republicano Mike Rogers se enfrenta al demócrata Abdul El-Sayed.

"Musk, la persona más rica del mundo, ya es uno de los mayores financiadores de las elecciones de medio período, al haber invertido más de 50 millones de dólares en su comité de acción política, America PAC, y haber donado 10 millones de dólares a cada uno de los principales super PAC republicanos que participan en las contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado. También ha donado 10 millones de dólares a un super PAC que participa en la contienda por el Senado en Kentucky", señaló CNN.