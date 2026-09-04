¿Qué hay detrás del arresto de Matt Bevin, exgobernador republicano de Kentucky?

Publicado por Joaquín Núñez 3 de septiembre, 2026

Matt Bevin, exgobernador de Kentucky, fue arrestado en la noche del jueves. El arresto de Bevin se produjo en la ciudad de Paris y se produjo en medio de una disputa familiar relacionada con la manutención de uno de sus hijos adoptivos.

Bevin, de 59 años, es un empresario que ingresó a la política en 2014 cuando desafió a Mitch McConnell en las primarias republicanas al Senado. Posicionado entonces como un candidato del Tea Party, logró el 35% de los votos en las primarias, contra el 60% del senador titular.

Un año después, aprovechó su sorpresiva actuación contra McConnell y alto reconocimiento de nombre para postularse a la gobernación. Bevin logró vencer en las primarias al hoy congresista y entonces comisionado de Agricultura de Kentucky, James Comer, por apenas 83 votos entre más de 214.000 emitidos. Ganó las elecciones generales con el 52% de los votos y asumió como gobernador en diciembre de 2015. Cuatro años después, perdió su intento de reelección ante el demócrata Andy Beshear, quien gobierna Kentucky hasta la actualidad.

¿Por qué arrestaron a Bevin?

Bevin fue detenido el jueves por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Bourbon. El arresto tuvo lugar en Paris, una ciudad ubicada a unos 25 kilómetros al norte de Lexington. La detención está relacionada con un caso en el Tribunal de Familia del condado de Jefferson que involucra a Bevin, su exesposa, Glenna Bevin, y su hijo adoptivo Jonah Bevin.

La jueza de Familia de Jefferson, Angela Johnson, había ordenado a Bevin entregar documentación financiera requerida por el tribunal para determinar las obligaciones de manutención de su hijo. Después de varios incumplimientos, Johnson declaró al exgobernador en desacato y ordenó su arresto.

Según Kentucky Public Radio, Bevin fue detenido mientras participaba como extra en el rodaje de 'The Greatest Christmas Gift of All', una película cristiana de la plataforma Great American Family que se está filmando esta semana en el centro de Paris.