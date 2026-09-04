La Administración Trump comenzará en dos semanas las excavaciones para construir un arco del triunfo en Washington DC

Publicado por Joaquín Núñez 3 de septiembre, 2026

La Administración Trump comenzará en las próximas dos semanas los trabajos de excavación para construir un arco del triunfo en Washington DC. Así lo anunció el secretario del Interior, Doug Burgum, quien aseguró que, una vez finalizado, el arco será el más "espectacular" y "hermoso" de todos.

Donald Trump presentó el proyecto del arco del triunfo por primera vez en octubre de 2025, cuando afirmó que la construcción será "fantástica" para la ciudad. Según le dijo entonces un funcionario a CNN, el propio Trump "ideó el diseño y ha participado en cada etapa del proceso”.

Posteriormente, en abril de 2026, la Casa Blanca presentó oficialmente el proyecto ante la Comisión de Bellas Artes, el organismo federal encargado de revisar los proyectos arquitectónicos que afectan el paisaje de la capital del país. En mayo, la Comisión de Bellas Artes aprobó el arco a nivel de “concepto final”, incluyendo su ubicación, tamaño y diseño, así como las esculturas previstas en la parte superior.

En este contexto, Burgum destacó que el proyecto busca concretar una idea que comenzó a tomar forma hace más de un siglo: convertir Columbia Island en un espacio monumental que sirviera como entrada al Cementerio Nacional de Arlington.

En su cuenta de X, el secretario del Interior adelantó que el arco estará ubicado en Columbia Island, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington. La estructura tendrá unos 250 pies (76 metros) de altura y contará con un mirador desde el que se podrá observar la capital y sus principales monumentos.

De acuerdo con Burgum, el inicio de la construcción pondrá fin a "125 años de espera" y "será una de las grandes obras de la arquitectura estadounidense, que honrará la historia y la importancia del Cementerio de Arlington y estará a la altura de la capital más poderosa del mundo".

"Más de 70 ciudades importantes y capitales de todo el mundo, desde Londres, París y Roma hasta Madrid, Atenas y Nueva Delhi, cuentan con hermosos arcos. Curiosamente, Washington DC es la única capital occidental importante que carece de un arco. Ahora, tras 125 años de espera, ¡la capital más poderosa del mundo albergará el arco más espectacular y hermoso de todos!", sentenció Burgum en su cuenta de X.