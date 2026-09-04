JD Vance señala que la administración Trump convierte el crudo de Venezuela en una barrera frente a las provocaciones de Irán

JD Vance durante la rueda de prensa de este jueves 3 de septiembre.Brendan SMIALOWSKI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de septiembre, 2026

Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, salió al paso de las dudas sobre el reciente acuerdo petrolero suscrito con Venezuela.

En su comparecencia de este jueves, presentó la operación como una pieza central para blindar la seguridad nacional y económica norteamericana frente al conflicto con Irán y el encarecimiento global de los combustibles.

Vance atribuyó el liderazgo de las negociaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth. Según expuso el vicepresidente, la incorporación de las reservas venezolanas al mercado occidental mitiga la vulnerabilidad de Washington ante interrupciones en las rutas comerciales internacionales.

Control directo de reservas y presión sobre los aliados europeos

La estrategia de la Administración Trump busca movilizar unos 65.000 millones de barriles de reservas mediante la incursión del sector privado norteamericano.

No obstante, el diseño del acuerdo va más allá de la simple apertura comercial: el gobierno estadounidense cuenta con una participación directa del 35% en el capital de la empresa encargada de gestionar los activos, donde el empresario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por corrupción en diversos países, ocupa una posición clave en el esquema privado.

"Las empresas privadas, las compañías estadounidenses, entrarán allí y generarán muchos ingresos", afirmó Vance, subrayando que el incremento en la oferta de crudo aliviará la presión sobre los precios globales. "Es bueno para los venezolanos, es bueno para cualquiera que compre gasolina y es bueno para el contribuyente estadounidense", resumió.

El vicepresidente vinculó este movimiento directamente con la escalada bélica con Irán y las amenazas a las rutas marítimas.

"No podemos depender de nadie para el suministro mundial de energía y gas", sostuvo Vance, quien aprovechó para criticar la respuesta de los países europeos —incluida España— tildándola de "ridícula" por su incapacidad para encarar las provocaciones de Teherán.

Argumentó que el acceso a minerales críticos y recursos estratégicos en el propio continente americano debe prevalecer como un pilar de defensa nacional.

El consejo de RFK Jr. tras la pérdida de peso del vicepresidente

Durante la rueda de prensa, la primera liderada por Vance desde el mes de julio, el periodista de Fox News Peter Doocy consultó al vicepresidente sobre su notable cambio físico y pérdida de peso en los últimos meses.

Entre risas, Vance relató que tras considerar dejar el azúcar durante la Cuaresma en febrero, decidió consultar al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

"Bobby Kennedy me dijo: 'No, no, no, tengo algo que es mucho mejor y mucho más intenso'", reveló.

El vicepresidente explicó que adopted un régimen alto en proteínas y sauerkraut (chucrut), siguiendo un enfoque similar a la dieta carnívora que promueve el propio Kennedy.

"Mi consejo es que si quieres perder peso, llames a Bobby Kennedy. Y si quieres disfrutar de lo que comes, no llames a Bobby Kennedy", bromeó Vance, atribuyendo a este cambio hábitos que le han permitido mejorar su salud y reducir su porcentaje de grasa visceral.