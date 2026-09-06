Calor extremo en el centro y tormentas severas en el este: así pinta el fin de semana del Día del Trabajo

Publicado por Carlos Dominguez 6 de septiembre, 2026

Un frente frío que avanza desde el noreste y una borrasca en desarrollo en las llanuras del norte marcarán el tiempo en Estados Unidos durante el fin de semana del Día del Trabajo, mientras una potente dorsal de calor mantiene condiciones peligrosas en el centro del país.

Tormentas fuertes y lluvias localmente intensas en el este

Rondas de tormentas eléctricas, algunas severas, con rachas de viento fuertes y precipitaciones localmente copiosas se desplazarán lentamente hacia el sur a lo largo del domingo y el lunes. El foco principal estará este fin de semana en el valle del Ohio, los Apalaches centro-meridionales y la costa atlántica media, para luego confinarse al sureste y la costa del Golfo a partir del lunes.

Detrás del frente, el aire más fresco romperá la ola de calor reciente en el noreste y la zona media atlántica. Se esperan máximas de entre mediados de los 70 °F y principios de los 80 °F el domingo, con mínimas que caerán hasta los 40–50 °F en Nueva Inglaterra, dando un primer atisbo de otoño en la segunda mitad del fin de semana.

Lluvias y riesgo de inundaciones repentinas en el oeste

En el oeste, una profunda vaguada en altura seguirá penetrando hacia el interior del noroeste, favoreciendo chubascos dispersos y tormentas embebidas durante todo el fin de semana. Al mismo tiempo, el flujo del sur reforzará la entrada de humedad monzónica hacia la Gran Cuenca, donde una frontera casi estacionaria aumentará la cobertura de lluvias y tormentas.

El Servicio Meteorológico advierte de un riesgo de inundaciones repentinas entre el sur de Nevada y el centro de Utah, sobre todo en zonas urbanas, cauces secos y áreas afectadas por incendios previos. Bajo la influencia de la vaguada, las temperaturas se mantendrán entre 10 y 20 °F por debajo de lo normal, con mínimas bajo cero en cotas altas incluso hasta el norte de California.

Borrasca en las llanuras del norte y tormentas en el Medio Oeste

Sobre las llanuras altas del norte, se espera que una baja de superficie se consolide y se profundice el lunes, justo por delante de la vaguada mencionada. La interacción con humedad por encima de la media generará un amplio escudo de lluvias moderadas a localmente fuertes en el flanco norte del sistema, afectando a sectores de las Rocosas septentrionales.

Al este de esa franja de precipitación, un frente frío procedente del Pacífico podría disparar tormentas eléctricas intensas en las llanuras del norte, que el martes se extenderían hacia el Medio Oeste superior a medida que el ciclón madure y se desplace por las praderas canadienses.

Ola de calor peligrosa en el corazón del país

En contraste, una dorsal en altura anclada sobre el centro de Estados Unidos mantendrá un calor opresivo en las Grandes Llanuras centro-meridionales y el valle del Mississippi. Los índices de calor alcanzarán valores de 105 a 110 °F y se prevén noches récord por lo cálidas en buena parte de estas regiones a lo largo del fin de semana y la semana entrante.

Las autoridades recomiendan limitar la actividad al aire libre durante las horas más calurosas, mantenerse hidratado y seguir de cerca los avisos locales, especialmente si se planean actividades al aire libre con motivo del Día del Trabajo.