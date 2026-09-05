¿Tenía razón Trump sobre el Kennedy Center?: Se desploma parte de su techo en medio de la polémica por su renovación

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de septiembre, 2026

Una sección del techo dentro del Gran Foyer del Kennedy Center se desplomó este viernes en horas de la noche mientras fuertes lluvias azotaban el área de Washington DC, lo que llevó a las autoridades a cerrar temporalmente el edificio principal. La portavoz del Kennedy Center, Roma Daravi, afirmó que el derrumbe pone de manifiesto la necesidad de realizar importantes mejoras en las instalaciones, afirmando que la falla del techo “se debe a décadas de abandono y mantenimiento diferido por parte de la dirección anterior”.

El Gran Foyer funciona como un amplio pasillo que conecta varios de los principales espacios del complejo, incluidos la Ópera, la Sala de Conciertos y el Teatro Eisenhower. El derrumbe se produjo en medio de una disputa más amplia sobre el futuro del Kennedy Center y los planes respaldados por la junta directiva designada por el presidente Donald Trump. El importante centro cultural informó en un comunicado que nadie resultó herido en el incidente y publicó varias imágenes en las que se pueden observar fragmentos del techo y polvo esparcidos sobre la alfombra roja del vestíbulo.

El Departamento de Justicia ha defendido la necesidad de realizar reparaciones extensas, señalando el deterioro de distintas partes de las instalaciones, incluidos daños causados por el agua y la oxidación del acero estructural. La Administración Trump también ha advertido que el Kennedy Center podría ser demolido si un tribunal impide que las instalaciones cierren para realizar las reparaciones previstas. En documentos presentados ante los tribunales, funcionarios de la Administración han descrito reiteradamente el estado del edificio como “ruinoso”.

En otro comunicado, Daravi manifestó su respaldo a Trump y el plan de renovación de la junta directiva, afirmando: “No existe ninguna razón legítima para seguir deteniendo las renovaciones. Cuanto más se retrase, peor estará la infraestructura”. También arremetió contra la prensa por no informar sobre el incidente y afirmó: “El techo del Kennedy Center se derrumbó, pero The Washington Post, The New York Times, The Atlantic, Reuters, AP y USA Today —la lista continúa— brillan por su ausencia. Una falta de integridad periodística absolutamente demencial… los medios tradicionales están ignorando esta noticia de última hora porque no encaja con su agenda sesgada de que todo está bien y perfecto en el Kennedy Center. La realidad es que el lugar se está cayendo a pedazos y Donald Trump quiere arreglarlo”.