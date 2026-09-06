US Open: Cerúndolo remonta a Fritz en la Arthur Ashe y entra por primera vez en octavos

Publicado por Carlos Dominguez 6 de septiembre, 2026

El argentino Francisco Cerúndolo dio la vuelta al partido el sábado contra el local Taylor Fritz y se metió en octavos del US Open, en una jornada en la que también avanzaron Elena Rybakina, Iga Swiatek y Coco Gauff.

De 0-2 a la historia argentina

Cerúndolo jugará por primera vez los octavos de este Grand Slam. Se lo ganó dando la vuelta a un 0-2 contra Fritz, con la central de Nueva York en contra.

El argentino perdió los dos primeros sets 3-6 y 4-6 ante el californiano, finalista en 2024. Después encadenó 6-3, 6-4 y 6-4.

"No sé cómo lo hice", reconoció el mayor de los hermanos Cerúndolo tras silenciar a los más de 20.000 espectadores de la pista central. "Taylor es un jugador de primer nivel. Ganar aquí en mi primera vez en la pista (Arthur) Ashe es fantástico", se felicitó.

Con esa victoria, el tenis de Estados Unidos se queda sin una de sus mejores opciones para un título masculino que no alza desde Andy Roddick, en 2003.

"No sé cómo dejé que esto pasara hoy", expresó un abatido Fritz. "No quiero hablar con nadie, ni ver a nadie. Necesito desaparecer un par de días y luego volver al trabajo."

Zverev mejora y espera a Darderi

El chileno Alejandro Tabilo no pudo seguir la estela sudamericana. El alemán Alexander Zverev, número uno del cuadro por la baja de Sinner, ganó 6-2, 7-6 (7-2) y 6-2. Salvó dos bolas de set en el segundo y se quedó más limpio que en sus dos primeros partidos.

"Hoy fue mucho mejor que los últimos días, sin duda", dijo el número dos mundial. "No estoy contento con el segundo set porque al final perdí un poco la concentración (...) Pero el primero y el tercero set suponen una gran mejora".

Le espera Luciano Darderi, número 22 de la ATP. El alemán sigue como principal amenaza de Alcaraz para revalidar el título.

Rybakina, a dos pasos del número uno

Rybakina venció 7-6 (8-6) y 6-3 a Yuliia Starodubtseva y se cobró la derrota de Roland Garros. Si llega a semifinales, desbanca a Sabalenka del trono WTA.

En octavos espera Naomi Osaka, que sufrió para superar a Elise Mertens 6-3, 3-6 y 7-5. En el horizonte de cuartos puede aparecer Swiatek, que necesitó dos tie-breaks ante Marie Bouzkova: 7-6 (7-3) y 7-6 (7-3).

Gauff-Jovic, el plato fuerte de la central

Si alguien está dando razones de peso para cortar el dominio de Sabalenka en Flushing Meadows, es la local Coco Gauff. Gauff no ha cedido un set. Ganó 6-3 y 6-4 a Cristina Bucsa y se mide en prime time de la Ashe a Iva Jovic, de 18 años, que aguantó tres horas ante Alexandra Eala: 7-5, 3-6 y 7-5.

El sábado también dolió en casa: Amanda Anisimova, finalista el año pasado, cayó ante Anastasia Potapova 6-2 y 7-5. Madison Keys remontó un 1-6 y luego desperdició un 5-0 en el tercero ante Zheng Qinwen (1-6, 7-6 y 7-5).