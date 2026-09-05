Alerta midterms: analistas demócratas alertan de que los hispanos huyen del giro socialista del partido

Publicado por Israel Duro 5 de septiembre, 2026

Los desesperados intentos de los líderes demócratas para recuperar el tradicionalmente fiel voto hispano perdido en las elecciones de 2024 ha encontrado un serio obstáculo dentro del propio Partido Azul: el avasallador avance del socialismo dentro de la formación.

Y es que el votante latino es el que mayor rechazo ha mostrado desde hace años a esta ideología política, que muchos han sufrido en carne propia o la de sus mayores antes de llegar a EEUU. Por ejemplo, según apunta a The Hill una estratega demócrata del Estado Soleado, "el socialismo no tiene ninguna posibilidad en lugares como Florida, donde hay un gran número de votantes hispanos".

El votante hispano es el que menos favorablemente ve a los candidatos socialistas

Una encuesta de Pew Research publicada este año muestra que el votante hispano es el que menos favorablemente ve a los candidatos del partido que se identifican como socialistas. Apenas el 20% de los latinos que se presentan como demócratas o con inclinaciones demócratas respaldaban a aspirantes con la etiqueta de socialistas. Por detrás, muy cerca, le siguen los demócratas negros (21%). Entre los asiáticos, el porcentaje se eleva al 30%, siendo los blancos, con un 40%, los más favorables.

Antes, otras encuestas también de Pew ya daban cuenta del rechazo de los hispanos a esta ideología, especialmente entre los procedentes de Cuba (82%), Puerto Rico (64%) México (51%) y Sudamérica (47%).

"No es de extrañar que haya cierto escepticismo hacia la DSA"

También en conversación con The Hill, el estratega demócrata Luis Miranda, que trabajó en la Casa Blanca de Barack Obama como director de Medios Hispanos, explicó la situación para los demócratas como persona nacida en Colombia y criada en Estados Unidos.

"He visto lo que han hecho los extremos en el país en el que nací, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Muchos latinos lo van a sentir de forma intrínseca. No es de extrañar que haya cierto escepticismo hacia la DSA".

Los cambios de lenguaje y signos demócratas generan rechazo entre los hispanos

Uno de los puntos clave para entender la situación es la evolución de los signos y el lenguaje demócrata. No en vano, el cambio del concepto de "liberal" por el de "progressive" ha provocado no poco rechazo entre la comunidad hispana con vínculos con Sudamérica especialmente.

En español, "progressive" se traduce como "progresista", y los demócratas trataron de "redefinir el término como sinónimo de un programa equitativo y con visión de futuro, basado en las oportunidades y la prosperidad [para todos]", según explicó una analista de origen cubano del Partido Azul.

Sin embargo, fuera de las fronteras de EEUU, los hispanos no tienen precisamente referencias positivas del concepto de "progresismo" o "socialismo", explica la estratega:

"En 2020, el autócrata venezolano Nicolás Maduro se dirigió a un auditorio repleto en Cuba y habló de una nueva alianza antiimperialista denominada 'El Frente Progresista'. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, un líder de izquierdas que utiliza la etiqueta de 'socialista democrático' para referirse a su partido revolucionario, equipara a los progresistas con una nueva ola en América Latina. El expresidente de Colombia, de tendencia izquierdista, Gustavo Petro, calificó recientemente a su Gobierno de 'progresista' En toda América Latina, el término histórico «comunismo» ha sido rebautizado de forma agresiva como 'socialismo' y 'progresismo'".

"Socialistas demócratas", sinónimo de "nazis demócratas" para muchos hispanos

Por lo que "cuando los demócratas estadounidenses se autodenominan 'socialistas demócratas' o 'progresistas demócratas' para algunos hispanos procedentes del extranjero es como si dijeran que son 'nazis demócratas'. Esas palabras les traen recuerdos de represión, persecución y penurias".