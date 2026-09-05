“Es una tragedia horrible”: Trump rompe su silencio tras el juicio nulo contra Lindsay Clancy

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump se pronunció este viernes sobre el caso de Lindsay Clancy, luego de que un juez de Massachusetts declarara nulo el juicio, ofreciendo sus primeros comentarios públicos sobre un caso que ha generado una amplia atención tanto a nivel nacional como mundial. “Es una pena. Es una tragedia horrible”, dijo Trump cuando los periodistas le preguntaron sobre el caso durante una ceremonia en el Despacho Oval en la que firmó una orden ejecutiva. Preguntado por los periodistas sobre si estaba siguiendo el juicio en Massachusetts, el presidente respondió: “Está tanto en televisión que es difícil no seguirlo”.

El caso de Clancy se ha convertido en una de las mayores polémicas judiciales del siglo luego de que esta fuese acusada de asesinar a sus tres hijos en 2023. El juez del Tribunal Superior del Condado de Plymouth, William Sullivan, anunció que no veía otra alternativa que declarar nulo el juicio luego de que el jurado —compuesto por nueve mujeres y tres hombres— fuera incapaz de alcanzar un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones.

De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, once miembros aparentemente coincidían en un mismo veredicto, mientras un único jurado impedía alcanzar la unanimidad requerida. El juicio se extendió durante unas cinco semanas y contó con más de 80 testigos, entre familiares, médicos, psicólogos y psiquiatras. La cuestión central del juicio era determinar si Clancy podía ser considerada penalmente responsable en el momento de los hechos.

Clancy, de 36 años y exenfermera de maternidad, no ha negado haber matado a sus tres hijos, Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, en enero de 2023 en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts. Según la acusación, los estranguló en el sótano de la casa y posteriormente saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de quitarse la vida, lo que la dejó paralizada de la cintura hacia abajo.

Si bien sus abogados sostuvieron que atravesaba una psicosis posparto severa y que su estado mental le impedía comprender plenamente la naturaleza y las consecuencias de sus actos, la fiscalía argumentó que Clancy sabía lo que estaba haciendo y que actuó de forma deliberada. Los fiscales señalaron, entre otros elementos, que envió a su entonces esposo fuera de casa para recoger comida y calcularon que conocía cuánto tiempo estaría ausente.