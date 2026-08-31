Publicado por Joaquín Núñez 31 de agosto, 2026

Donald Trump anunció que otras nueve empresas de biotecnología y farmacéuticas se unieron a su plan para bajar el precios de los medicamentos. Los acuerdos alcanzados con Alcon, Astellas Pharma, BeOne Medicines, BridgeBio, CSL, Kyowa Kirin, Sun Pharma, Teva Pharmaceuticals y UCB. Con estas nuevas incorporaciones, ya son 26 las compañías se sumaron a la iniciativa impulsada por la Casa Blanca.

A través de la política de "nación más favorecida" (NMF). El término de NMN viene del derecho comercial internacional y significa que se toma como referencia cuánto pagan otros países desarrollados por un medicamento y se establece ese valor como el máximo. Posteriormente, se negocia para que las farmacéuticas vendan a ese precio en Estados Unidos.

En este caso, los medicamentos alcanzados por los acuerdos abarcan tratamientos para enfermedades como el cáncer, el Parkinson, la hemofilia, la degeneración macular, el glaucoma y distintas enfermedades hepáticas.

El presidente comunicó la noticia desde el Salón Oval, donde estuvo acompañado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid; Mehmet Oz; y representantes de las compañías involucradas.

"Desde que lanzamos nuestra iniciativa NMF hace menos de un año, mi Administración ha firmado acuerdos con las 17 principales empresas farmacéuticas del mundo —a algunas de las cuales ya han conocido en otras reuniones— para que ofrezcan sus medicamentos con estos grandes descuentos. Y con el anuncio de hoy, ya contamos con 26 empresas que representan el 90% del mercado farmacéutico nacional, y el 10% restante también se está sumando. No tienen otra opción", expresó Trump.

Según el presidente, en total, se prevé que estos acuerdos "les ahorren a los estadounidenses más de 600.000 millones de dólares".

"Esto tendrá un impacto dramático en los precios de los medicamentos y en la salud pública de nuestro país", señaló por su parte el secretario Kennedy Jr.

Esta política de Trump el costo de los medicamentos tanto para Medicaid, el programa de salud pública destinado principalmente a personas de bajos ingresos, como para los consumidores. Las compañías participantes ofrecerán determinados fármacos a Medicaid bajo el modelo de nación más favorecida, mientras que la Administración utiliza TrumpRx, una plataforma lanzada en febrero, para facilitar a los estadounidenses el acceso a descuentos negociados directamente con los fabricantes.

Los nuevos acuerdos también incluyen compromisos de inversión. Las nueve compañías anunciaron al menos 19.600 millones de dólares en nuevas inversiones en manufactura farmacéutica dentro de Estados Unidos.

El presidente comenzó a impulsar una baja en los precios de los medicamentos en mayo de 2025, cuando formalizó esta política con una orden ejecutiva para buscar precios de NMF. Dos meses después, desde la Casa Blanca se comunicaron con las grandes farmacéuticas para proponerles que se alineen con esos precios. A cambio, reciben beneficios fiscales, exenciones arancelarias, subsidios e incentivos regulatorios.

Desde entonces, se lograron acuerdos con empresas como AstraZeneca y Novo Nordisk. Otras compañías con las que se llegó a acuerdos similares son: Amgen, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck, Novartis y Sanofi.