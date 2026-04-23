La Administración Trump suma a Regeneron a su programa para reducir el precio de los medicamentos

Publicado por Joaquín Núñez 23 de abril, 2026

La empresa Regeneron llegó a un acuerdo con la Administración Trump para reducir el precio de sus medicamentos para algunos estadounidenses. Según explicó la Casa Blanca, el acuerdo proporcionará acceso a los precios de nación más favorecida (NMF) para los nuevos productos de la compañía para todos los programas estatales de Medicaid. Se trata del decimoséptimo acuerdo que el Gobierno negocia con una empresa farmacéutica para reducir los precios de sus productos.

El acuerdo incluye Praluent, un popular medicamento de Regeneron para el colesterol. Si bien su valor de mercado alcanza los 537 dólares, se venderá a 225 dólares para los pacientes que lo compren directamente a través de TrumpRx, un portal lanzado por el Gobierno para que los estadounidenses accedan a medicamentos recetados con descuentos significativos.

"Hoy, aprovechamos nuestro éxito sin precedentes con el compromiso de Regeneron de ofrecer todos los nuevos medicamentos en el futuro. A precios de nación más favorecida, pondrán sus medicamentos actuales a disposición de Medicaid a precios de NMF. Eso es nación más favorecida. Además, también ofrecerán su medicamento actual, Praluent, que reduce el colesterol y combate las enfermedades cardíacas, a todos los consumidores a un coste drásticamente más bajo", expresó el presidente Donald Trump desde el Salón Oval.

"Nos alegra estar aquí porque supone un paso importante para reducir los precios de los medicamentos. Llevamos más de una década defendiendo que otros países ricos se han estado aprovechando de la innovación estadounidense. Ahora, el presidente está poniendo en marcha políticas para obligar a esos países a pagar lo que les corresponde, lo que, a su vez, reducirá los precios para los estadounidenses", señaló Leonard Schleifer, CEO de Regeneron.

Desde la Casa Blanca también remarcaron que Regeneron ofrecerá sin costo una nueva terapia llamada Otarmeni, que combate un tipo extraño de sordera genética. Una madre cuyo hijo pequeño padece esta patología formó parte del evento y describió cómo ese tratamiento cambió la vida de su familia: "Él no sabía cómo se llamaba. No podía oírme decirle lo mucho que lo quiero, y, ahora, gracias a Regeneron y a esta increíble cirugía, puede escuchar música. Ahora puede oír".

El presidente comenzó a impulsar una baja en los precios de los medicamentos en mayo de 2025, cuando formalizó esta política con una orden ejecutiva para buscar precios de NMF. Dos meses después, desde la Casa Blanca se comunicaron con las grandes farmacéuticas para proponerles que se alineen con esos precios. A cambio, recibirán beneficios fiscales, exenciones arancelarias, subsidios e incentivos regulatorios.

Desde entonces, se lograron acuerdos con empresas como AstraZeneca y Novo Nordisk. Otras compañías con las que se llegó a acuerdos similares son: Amgen, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck, Novartis y Sanofi.

El término 'nación más favorecida' viene del derecho comercial internacional. En este caso, significa que se toma como referencia cuánto pagan otros países desarrollados por un medicamento y se establece ese valor como el máximo. Posteriormente se negocia para que las farmacéuticas vendan a ese precio en Estados Unidos.