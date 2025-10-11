Trump alcanza un acuerdo con AstraZeneca para reducir precios de medicamentos en EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este viernes un acuerdo histórico con la farmacéutica multinacional AstraZeneca para ofrecer medicamentos con receta a precios reducidos en Estados Unidos. El trato significa un sólido avance en su plan para abaratar los costos de salud y fortalecer la producción farmacéutica nacional.

El convenio, anunciado desde el Despacho Oval, establece un modelo de precios de “nación más favorecida”, que alinea los valores de los fármacos vendidos a pacientes de Medicaid con los más bajos registrados en otros países desarrollados. Además, incluye una inversión de $50.000 millones por parte de AstraZeneca en fabricación, investigación y desarrollo dentro del territorio estadounidense hasta 2030.

Según adelantó la Casa Blanca, el acuerdo estará disponible para todos los programas estatales de Medicaid y será gestionado a través de una nueva plataforma gubernamental llamada TrumpRx.gov, que permitirá a los consumidores acceder directamente a precios con descuento.

El lanzamiento del sitio web está previsto para 2026.

Durante el anuncio, Trump destacó que AstraZeneca construirá una planta en Charlottesville, Virginia, dedicada a producir ingredientes farmacéuticos avanzados para medicamentos contra enfermedades crónicas y cáncer, una inversión que generará unos 3.600 empleos altamente calificados.

Se trata del segundo acuerdo de este tipo alcanzado por la Administración Trump, después del firmado con Pfizer en septiembre. Ambos convenios contemplan precios más bajos, expansión de la producción en Estados Unidos y potencial alivio arancelario para estas empresas, lo que refuerza la estrategia del mandatario de incentivar la autosuficiencia médica y reducir la dependencia de las importaciones farmacéuticas.

De acuerdo con cifras del Gobierno federal, más de nueve millones de pacientes estadounidenses utilizan actualmente tratamientos de AstraZeneca y se beneficiarán de la rebaja de precios. La Administración Trump considera que la medida representa un avance significativo hacia un sistema más competitivo y accesible para los ciudadanos con menores ingresos.