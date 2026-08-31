Brote de salmonela por jalapeños de Sinaloa: 431 casos y alerta del CDC en 32 estados

Publicado por Carlos Dominguez 31 de agosto, 2026

Estados Unidos sigue la pista de un brote de salmonela que ya no cabe en un solo estado. El hilo común son los jalapeños. El CDC y las autoridades sanitarias no han cerrado el caso: la investigación sigue abierta y los productos ya están retirados del mercado.

El último aviso, del 21 de agosto de 2026, eleva el recuento a 431 infectados, 86 más que en el informe previo. Hay 57 hospitalizados, 21 de ellos nuevos. Nadie ha muerto. El mapa suma ya 32 estados, cinco más que la última vez.

Qué ha sido retirado del mercado

Según el CDC, los jalapeños implicados los distribuyó Coast Citrus Distributors y se cultivaron en Sinaloa, México. Esos chiles acabaron en burritos, bowls, guacamole, pico de gallo, sándwiches, salsa, ensaladas, mezcla para sopa, champiñones rellenos y condimentos.

Varios productos elaborados con esos jalapeños ya fueron retirados. El CDC remite a las listas de la FDA y del FSIS para consultar, producto por producto, qué marcas y lotes están afectados.

Qué hacer si tienes esos jalapeños en casa

Quien tenga en casa jalapeños o productos elaborados con esos chiles debe dejar de comerlos, venderlos o servirlos. La consigna del CDC es clara: tirarlos o devolverlos al establecimiento. Después hay que fregar con agua caliente y jabón —o pasar por el lavavajillas— cualquier tabla, cuchillo o envase que haya estado en contacto con ese chile.

El CDC pide atención médica urgente si hay diarrea con fiebre de más de 102 °F (39 °C), diarrea más de dos días, sangre en las heces, vómitos que impiden beber o signos de deshidratación.

Los síntomas habituales —diarrea, fiebre y calambres— aparecen entre 6 horas y 6 días después. La mayoría se recupera en 4 a 7 días sin tratamiento. Niños menores de 5 años, mayores de 65 y personas con las defensas bajas tienen más riesgo de acabar en el hospital.

El aviso sigue activo: no dar esos jalapeños por seguros hasta que FDA y CDC cierren la investigación.