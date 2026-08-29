Trump sufre otro revés en intento de anular su condena por el pago a Stormy Daniels

Publicado por Williams Perdomo 29 de agosto, 2026

Un juez federal rechazó nuevamente este viernes el intento del presidente Donald Trump de anular su condena por el pago de dinero a cambio del silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

El juez Alvin K. Hellerstein desestimó la solicitud de Trump para trasladar el caso, que se llevó en un tribunal estatal de Nueva York, a una corte federal y conseguir su desestimación alegando inmunidad presidencial, informó The Associated Press. Consideró que los argumentos presentados por Trump “no son nuevos ni legalmente suficientes”.

Hellerstein también rechazó el argumento de que el testimonio de antiguos colaboradores y un abogado, así como publicaciones de Trump en Twitter, estuvieran protegidos por la inmunidad presidencial. “Pagar dinero para silenciar a una estrella de cine para adultos o encubrir una vergüenza no están comprendidos en la inmunidad presidencial”, escribió el juez, en referencia al pago de $130.000 a Daniels.