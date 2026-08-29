Trump reduce regulaciones para el transporte pesado: la Administración flexibiliza los estándares de combustible para camiones comerciales

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de agosto, 2026

La Administración del presidente Donald Trump anunció este viernes un cambio en la política federal que flexibilizaría los requisitos de eficiencia de combustible para los camiones comerciales de carga mediana y pesada, argumentando que las regulaciones actuales otorgan al Gobierno facultades que legalmente no posee. La decisión representa otro paso en la campaña más amplia de la administración republicana para reducir las regulaciones federales que afectan a las industrias automotriz y de transporte por carretera. El gobierno ha impulsado cambios relacionados con el ahorro de combustible, las emisiones, las políticas climáticas y los requisitos sobre contaminación.

El Departamento de Transporte cuestionó específicamente los estándares establecidos durante la Administración del expresidente demócrata Barack Obama, que abarcaban tanto los vehículos completos como sus motores. Bajo la nueva interpretación, la Administración Trump sostiene que el Gobierno federal carece de autoridad para imponer directamente requisitos de eficiencia a los motores de los camiones.

Si bien esta decisión no elimina de inmediato los estándares para motores adoptados durante la Administración Obama, la agencia indicó en un comunicado de prensa que no tiene intención de hacer cumplir esos requisitos mientras trabaja en una norma formal que establecería la nueva interpretación. “Los innovadores estadounidenses —no el Gran Gobierno— saben cómo diseñar mejor los motores de los vehículos. La Administración Trump se está apartando del camino para que los fabricantes puedan decidir cómo quieren cumplir con los requisitos de eficiencia de combustible”, afirmó Jonathan Morrison, quien dirige la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Si bien la NHTSA también señaló que la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA) otorga a la agencia autoridad para establecer estándares de eficiencia de combustible para vehículos comerciales, la agencia argumentó que la ley no la autoriza específicamente a imponer esos requisitos a componentes individuales, incluidos los motores, las transmisiones o los neumáticos. La NHTSA contrastó la EISA con la Ley de Aire Limpio, que otorga explícitamente a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) autoridad para regular las emisiones de los motores de los vehículos.

La decisión anula la doctrina Chevron, vigente durante décadas, que permitía a los tribunales dar deferencia a las agencias federales al interpretar leyes consideradas ambiguas.