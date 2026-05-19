TrumpRx crece: el presidente anuncia una expansión con cientos de medicamentos más económicos

Publicado por Diane Hernández 19 de mayo, 2026

La Administración del presidente Donald Trump anunció una expansión significativa de la plataforma TrumpRx.gov, iniciativa impulsada desde la Casa Blanca con el objetivo de ampliar el acceso a medicamentos a menor costo en el país.

Durante un acto realizado en el complejo ejecutivo de la Casa Blanca, Trump informó que el programa incorporará más de 600 medicamentos genéricos, una medida que, según la administración, multiplica casi por siete la oferta disponible actualmente y busca ampliar las opciones para pacientes que enfrentan altos costos en tratamientos recetados.

Qué cambiará con la ampliación

De acuerdo con el anuncio presidencial, la nueva etapa de TrumpRx busca facilitar el acceso a versiones genéricas de medicamentos de uso frecuente, que suelen venderse a precios considerablemente más bajos que sus equivalentes de marca.

Durante su presentación, Trump sostuvo que muchos consumidores desconocen la existencia de alternativas más económicas.

Los medicamentos genéricos contienen los mismos principios activos que las versiones comerciales originales y, según regulaciones sanitarias estadounidenses, deben demostrar niveles comparables de seguridad, calidad y eficacia para su aprobación.

La administración asegura que los nuevos acuerdos permitirán ofrecer medicamentos utilizados por millones de estadounidenses a precios reducidos y, en algunos casos, incluso por debajo de ciertos costos asociados a seguros médicos.

Una nueva herramienta para comparar precios

Durante el evento, el empresario y diseñador Joe Gebbia presentó nuevas funciones incorporadas a la plataforma.

Entre ellas aparece un mapa interactivo que permitirá a los usuarios comparar precios de medicamentos en farmacias cercanas, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia sobre diferencias de costos entre establecimientos y opciones de compra.

La herramienta apunta a uno de los principales problemas del mercado farmacéutico estadounidense: la variación de precios entre proveedores para un mismo producto.

El respaldo del equipo de salud de la Casa Blanca

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., elogió la iniciativa y afirmó que gobiernos anteriores habían prometido reducir el costo de los medicamentos sin lograr cambios estructurales.

Kennedy aseguró que la administración actual busca convertir a Estados Unidos en un país con medicamentos más accesibles, una meta que calificó como uno de los objetivos centrales de la política sanitaria impulsada por Trump.

La reducción de precios de medicamentos ha sido históricamente una de las pocas áreas con apoyo bipartidista dentro del debate sanitario estadounidense.

La alianza con Cost Plus Drugs y el respaldo inesperado de Mark Cuban Mark Cuban.

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​La empresa se incorporó como socio estratégico en la expansión de medicamentos genéricos dentro de TrumpRx.

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​La presencia de Cuban llamó la atención debido a que el empresario apoyó públicamente a Kamala Harris durante la campaña presidencial de 2024.

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​Sin embargo, durante declaraciones posteriores al acto, Cuban sostuvo que el acceso a medicamentos más baratos debería trascender las divisiones políticas. Según explicó, republicanos, demócratas e independientes comparten un mismo interés: reducir el costo de la atención médica. Uno de los anuncios más llamativos fue la participación de la empresa farmacéutica en línea Cost Plus Drugs , compañía fundada por el empresario​La empresa se incorporó como socio estratégico en la expansión de medicamentos genéricos dentro de TrumpRx.​La presencia de Cuban llamó la atención debido a que el empresario apoyó públicamente a Kamala Harris durante la campaña presidencial de 2024.​Sin embargo, durante declaraciones posteriores al acto, Cuban sostuvo que el acceso a medicamentos más baratos debería trascender las divisiones políticas. Según explicó, republicanos, demócratas e independientes comparten un mismo interés:

Un tema con impacto nacional

El costo de los medicamentos continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema sanitario estadounidense.

Diversos estudios y organismos han señalado durante años que el país registra algunos de los precios farmacéuticos más elevados entre economías desarrolladas, especialmente en medicamentos de marca y tratamientos especializados.

La expansión de TrumpRx se inserta en ese debate y representa uno de los esfuerzos más recientes de la administración para intervenir en un área históricamente sensible tanto para pacientes como para aseguradoras y la industria farmacéutica.

Aunque el impacto real de la medida dependerá de la adopción de usuarios, disponibilidad y alcance de precios, la iniciativa vuelve a colocar el acceso a medicamentos en el centro de la discusión política y sanitaria nacional.