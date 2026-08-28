Trump anuncia la creación de una nueva 'Academia Espacial': ¿De qué se trata?

Publicado por Williams Perdomo 28 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump anunció este viernes la creación de una nueva “Academia Espacial” para formar a futuros reclutas civiles y militares en un ámbito en el que el país mantiene una creciente competencia con China.

Durante un acto en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Trump dijo que la nueva institución estará inspirada en la reconocida academia militar estadounidense de West Point. El mandatario firmó una orden ejecutiva para establecer la academia.

“Se llama Academia Espacial de Estados Unidos. Eso es algo grande”, afirmó Trump en unas declaraciones recogidas por AFP.

La institución “servirá tanto a la Fuerza Espacial de Estados Unidos como a la NASA y a la industria civil de vuelos espaciales, y atraerá, formará y graduará a los mejores de nuestra nación”, añadió el presidente.

Trump no precisó dónde será construida la nueva academia.

El presidente estadounidense ha atribuido a la Fuerza Espacial, la sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un papel importante en las recientes operaciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán.

Durante el acto en Houston, Trump también entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la tripulación de la misión Artemis 2 de la NASA, que sobrevoló la Luna en abril.

El espacio se ha convertido en un ámbito cada vez más estratégico para las principales potencias mundiales, tanto en el terreno militar como en el tecnológico.