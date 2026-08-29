Un informe del DOJ revela que el FBI de Biden investigó a sacerdotes católicos por ‘extremismo’ debido a sus creencias

Publicado por Williams Perdomo 29 de agosto, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) publicó un informe en el que concluye que, durante la administración anterior, una oficina del FBI en Richmond incurrió en actividades de investigación e inteligencia “impropias e injustificadas” al vincular determinadas creencias de católicos conservadores con el extremismo doméstico.

El informe, elaborado por el Weaponization Working Group del DOJ, se centra en un documento interno conocido como Richmond Domain Perspective, que describía un supuesto aumento del extremismo doméstico entre personas que mantenían posiciones conservadoras asociadas con diversos sectores del catolicismo.

Según el Departamento de Justicia, agentes del FBI realizaron investigaciones sobre dos sacerdotes católicos, incluyendo el seguimiento de sus viajes y comunicaciones. La investigación, de acuerdo con el informe, finalmente no encontró vínculos con actividades criminales o extremismo violento.

El DOJ también sostiene que el FBI utilizó materiales considerados sesgados o no verificados, entre ellos publicaciones del Southern Poverty Law Center y materiales de inteligencia extranjera, sin evaluar adecuadamente su credibilidad. Revisiones internas posteriores concluyeron que el documento había mezclado de manera indebida doctrina religiosa con extremismo violento y había ignorado cuestiones relacionadas con la Primera Enmienda.

El informe señala además que, pese a que responsables de la sede central del FBI reconocieron problemas en el documento, hubo pocas medidas correctivas. Según el DOJ, algunos de los empleados involucrados recibieron evaluaciones positivas y responsables de la oficina de Richmond defendieron públicamente su trabajo. El personal continuó trabajando en el documento incluso después de que fuera retirado de los sistemas del FBI.

El Departamento de Justicia indicó que revisó más de 1.800 páginas de documentos internos, incluidos correos electrónicos, evaluaciones y registros de investigaciones. También señaló que el fiscal general Todd Blanche autorizó una exención limitada del material protegido por privilegio para permitir que el público examine los documentos subyacentes.