Un informe del DOJ revela que el FBI de Biden investigó a sacerdotes católicos por ‘extremismo’ debido a sus creencias
Según el Departamento de Justicia, agentes del FBI realizaron investigaciones sobre dos sacerdotes católicos, incluyendo el seguimiento de sus viajes y comunicaciones. La investigación, de acuerdo con el informe, finalmente no encontró vínculos con actividades criminales o extremismo violento.
El Departamento de Justicia (DOJ) publicó un informe en el que concluye que, durante la administración anterior, una oficina del FBI en Richmond incurrió en actividades de investigación e inteligencia “impropias e injustificadas” al vincular determinadas creencias de católicos conservadores con el extremismo doméstico.
El informe, elaborado por el Weaponization Working Group del DOJ, se centra en un documento interno conocido como Richmond Domain Perspective, que describía un supuesto aumento del extremismo doméstico entre personas que mantenían posiciones conservadoras asociadas con diversos sectores del catolicismo.
Política
DOJ: la Administración Biden "penalizó a los cristianos que vivían de acuerdo con sus creencias"
Williams Perdomo
Según el Departamento de Justicia, agentes del FBI realizaron investigaciones sobre dos sacerdotes católicos, incluyendo el seguimiento de sus viajes y comunicaciones. La investigación, de acuerdo con el informe, finalmente no encontró vínculos con actividades criminales o extremismo violento.
El DOJ también sostiene que el FBI utilizó materiales considerados sesgados o no verificados, entre ellos publicaciones del Southern Poverty Law Center y materiales de inteligencia extranjera, sin evaluar adecuadamente su credibilidad. Revisiones internas posteriores concluyeron que el documento había mezclado de manera indebida doctrina religiosa con extremismo violento y había ignorado cuestiones relacionadas con la Primera Enmienda.
El informe señala además que, pese a que responsables de la sede central del FBI reconocieron problemas en el documento, hubo pocas medidas correctivas. Según el DOJ, algunos de los empleados involucrados recibieron evaluaciones positivas y responsables de la oficina de Richmond defendieron públicamente su trabajo. El personal continuó trabajando en el documento incluso después de que fuera retirado de los sistemas del FBI.
El Departamento de Justicia indicó que revisó más de 1.800 páginas de documentos internos, incluidos correos electrónicos, evaluaciones y registros de investigaciones. También señaló que el fiscal general Todd Blanche autorizó una exención limitada del material protegido por privilegio para permitir que el público examine los documentos subyacentes.
Una lucha contra la instrumentalización política de las agencias federales
El informe se publica en el marco de la Orden Ejecutiva 14147, firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, que ordenó eliminar lo que la administración considera una instrumentalización política de las agencias federales. El DOJ afirmó que, bajo esa autoridad, retiró del FBI a personal considerado responsable del documento de Richmond.
El Departamento de Justicia sostuvo que continuará investigando posibles casos de “instrumentalización” durante la administración anterior y alentó a personas con preocupaciones similares a presentar sus casos ante las autoridades.