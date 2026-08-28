Fetterman y el mundo al revés: 71% de los demócratas lo rechaza, pero 74% de los republicanos lo aprueba
El 75% de los demócratas de Pensilvania asegura que no votaría por el senador en una primaria de su partido en 2028, según una nueva encuesta de Morning Scrapple
El senador demócrata John Fetterman enfrenta un fuerte rechazo entre los votantes de su propio partido en Pensilvania, mientras mantiene un nivel de aprobación considerablemente mayor entre los republicanos, según una nueva encuesta de Morning Scrapple difundida por InteractivePolls.
El 71% de los demócratas desaprueba a Fetterman, mientras que el 74% de los republicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta. El contraste convierte al senador en una figura poco habitual dentro de la política partidista del estado: enfrenta una fuerte oposición entre los miembros de su propio partido, pero obtiene un respaldo mayoritario entre los votantes republicanos.
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La situación también se refleja en las preferencias electorales de cara a 2028. El 75% de los demócratas de Pensilvania afirma que no votaría por Fetterman en una primaria demócrata para el Senado en 2028.
En el conjunto de los votantes, Fetterman registra 44% de aprobación y 48% de desaprobación, según los resultados de la encuesta.
Favorito entre los republicanos
Fetterman, quien fue elegido al Senado por Pensilvania en 2022, ha adoptado posiciones que en distintos momentos lo han puesto o en desacuerdo con sectores del Partido Demócrata. Esa distancia se refleja ahora en los resultados de Morning Scrapple, que muestran un escenario poco habitual para un senador demócrata: más respaldo entre los republicanos que entre los integrantes de su propio partido.