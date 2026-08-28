Fetterman y el mundo al revés: 71% de los demócratas lo rechaza, pero 74% de los republicanos lo aprueba

Publicado por Williams Perdomo 28 de agosto, 2026

El senador demócrata John Fetterman enfrenta un fuerte rechazo entre los votantes de su propio partido en Pensilvania, mientras mantiene un nivel de aprobación considerablemente mayor entre los republicanos, según una nueva encuesta de Morning Scrapple difundida por InteractivePolls.

El 71% de los demócratas desaprueba a Fetterman, mientras que el 74% de los republicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta. El contraste convierte al senador en una figura poco habitual dentro de la política partidista del estado: enfrenta una fuerte oposición entre los miembros de su propio partido, pero obtiene un respaldo mayoritario entre los votantes republicanos.

La situación también se refleja en las preferencias electorales de cara a 2028. El 75% de los demócratas de Pensilvania afirma que no votaría por Fetterman en una primaria demócrata para el Senado en 2028.

En el conjunto de los votantes, Fetterman registra 44% de aprobación y 48% de desaprobación, según los resultados de la encuesta.