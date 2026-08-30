El ataque de Abdul El-Sayed contra Usha Vance genera fuerte rechazo entre la comunidad de origen indio y las mujeres en Michigan

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 29 de agosto, 2026

Un conjunto de comentarios dirigidos contra Usha Vance por parte del candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, ha desatado una notable controversia y amenaza con perjudicar su posición entre los 130.000 estadounidenses de origen indio en el estado, así como entre el electorado femenino, según reveló un informe del New York Post.

La polémica se intensificó tras una publicación de El-Sayed en X en la que cuestionó de forma sarcástica si el vicepresidente JD Vance llevaría a su esposa de vuelta en el tiempo para conocer a su abuelo ("Papaw"). El comentario hace referencia a la historia familiar relatada por Vance en sus memorias, en las que expresaba el pesar de que sus abuelos no hubieran llegado a conocer a su esposa.

Exigen disculpas y critican el ataque a la esfera familiar

Líderes de la comunidad indoestadounidense y dirigentes del Partido Republicano en Michigan reaccionaron con dureza, exigiendo una disculpa pública e indicando que el asunto sobrepasó los límites del debate político ordinario.

"Podemos tener diferencias. Nos atacamos unos a otros. Pero ir a por la familia y los niños es un desastre", afirmó Sunny Reddy, copresidente del Partido Republicano del estado, en declaraciones recogidas por el New York Post. Reddy señaló que la familia no compite por ningún cargo e indicó que la formación trabaja en incorporar estas declaraciones a su material de campaña.

El malestar se suma a otros comentarios anteriores de El-Sayed en un pódcast en abril, donde hizo mención explícita al embarazo de Usha Vance. Preguntada al respecto en Fox News, la segunda dama señaló que inicialmente se tomó la situación con humor, recalcando el cariño de la familia de su esposo hacia ella.

El estado de Michigan destaca por su alta movilización electoral femenina, alcanzando un 69% de participación de votantes registradas de acuerdo con datos de la Oficina del Censo, una cifra situada diez puntos por encima de la media nacional.

Presiones internas y frentes abiertos en la recta final

El episodio añade presión sobre la candidatura de El-Sayed en un momento en que los promedios de encuestas de RealClearPolitics muestran una contienda ajustada frente a su oponente republicano, el excongresista Mike Rogers.

De forma paralela, el candidato ha tenido que gestionar críticas procedentes de filas de su propia formación por sus apariciones conjuntas con figuras controvertidas de internet como Hasan Piker, cuestionado por comentarios sobre los atentados del 11 de septiembre.

El veterano estratega demócrata James Carville manifestó recientemente en su pódcast Politics War Room su incomodidad por estos vínculos, sugiriendo que el candidato debería marcar distancia con esas posturas.