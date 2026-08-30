Bill Maher ridiculiza la indignación de la izquierda por el "Lake America" con una pulla a la policía del lenguaje

Publicado por Carlos Dominguez 30 de agosto, 2026

El presentador de HBO aprovechó su monólogo para ridiculizar el enfado de la izquierda por la decisión de Trump de rebautizar el lago Ontario, y lanzó un dardo a quienes defienden cambiar términos para encajar con una agenda política.

En plena guerra comercial con Canadá, el presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva desde el Despacho Oval para rebautizar el lago Ontario como "Lake America", uno de los Grandes Lagos.

Maher: "Pregúntale a cualquier 'persona gestante' de ascendencia 'latinx'"

Durante la apertura de Real Time del viernes, el cómico se burló de la reacción de los izquierdistas ante la decisión de Trump. "Trump está tan enfadado con Canadá que ha renombrado el lago Ontario como Lake America", bromeó. "Ahora tendré que comprarme un globo terráqueo nuevo otra vez".

Pero su golpe más afilado llegó al responder a quienes criticaban la medida. "Los progresistas están muy molestos por esto", señaló. "Dicen que no puedes ir por ahí cambiando cosas para que encajen con tu agenda política. Pregúntale a cualquier persona gestante de ascendencia latinx".

Con esa frase, Maher apuntó directamente a la hipocresía que, según él, atraviesa el debate: la izquierda, que ha impulsado cambios de terminología durante años, no puede quejarse ahora de que otro cambie los nombres.

Críticas desde el conservadurismo mediático

La postura de Maher encontró eco en voces del análisis mediático conservador. Curtis Houck, editor gerente de NewsBusters, señaló a Fox News Digital que el hecho de que términos como "latinx" o "persona gestante" se hayan convertido en objeto de burla en lugar de una declaración demográfica seria es una señal esperanzadora de que lo woke ha quedado atrás.

"Si solo la prensa progresista y elitista pudiera ver el panorama con más coherencia", añadió Houck, "la izquierda debería callarse antes de opinar sobre que se renombre cualquier cosa".

Por su parte, Tim Graham, editor ejecutivo de NewsBusters, fue más allá: "Los progresistas quieren renombrar todo tipo de cosas para satisfacer su impulso de corrección política. En esta misma década han derribado estatuas y renombrado decenas de bases militares. Lo que odian es que Trump añada un tinte patriótico a algo que ellos asocian más con su ego que con el patriotismo".

Graham concluyó que los medios, al ceder sistemáticamente a las exigencias de los grupos de presión étnicos y LGTB para remodelar el lenguaje, no están en posición de objetar seriamente los cambios de nombre. "Solo quieren ser los únicos con derecho a renombrar cosas", sentenció.