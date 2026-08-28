El DOJ demanda a Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington por beneficios de matrícula para inmigrantes ilegales

Publicado por Williams Perdomo 28 de agosto, 2026

El Departamento de Justicia presentó este jueves demandas contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington para impugnar leyes estatales que permiten a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país acceder a matrículas universitarias con tarifas estatales y, en algunos casos, a ayudas financieras y becas.

El Departamento de Justicia sostiene que estas leyes discriminan inconstitucionalmente contra ciudadanos estadounidenses que no tienen acceso a los mismos beneficios y que contradicen la legislación federal aprobada por el Congreso.

“Hace más de 30 años, el Congreso dejó claro que los estados no pueden dar prioridad a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos de nuestra nación”, dijo el fiscal general asociado Stanley E. Woodward Jr.

Woodward añadió que, con las cuatro nuevas demandas, el Departamento de Justicia ha demandado ya a 21 estados por considerar que sus leyes contradicen la prohibición federal de otorgar a inmigrantes ilegales beneficios que no están disponibles en las mismas condiciones para ciudadanos estadounidenses.

Por su parte, el fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, Brett A. Shumate, afirmó: “Se trata de una simple cuestión de derecho federal: las universidades no pueden ofrecer beneficios a inmigrantes indocumentados que no ofrezcan a ciudadanos estadounidenses”.

Las demandas pretenden impedir que Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington apliquen leyes y regulaciones que obligan a universidades y centros de educación superior a ofrecer tarifas de matrícula estatal a extranjeros que mantienen residencia en esos estados, independientemente de si se encuentran legalmente en Estados Unidos.

El Gobierno federal también busca impedir la aplicación de programas estatales que conceden ayudas financieras y becas a inmigrantes ilegales.