Todo lo que tiene que saber sobre TrumpRX, la plataforma que ofrece megadescuentos en medicamentos para todos
TrumpRx es un sitio web oficial lanzado el jueves por el presidente Donald Trump para facilitar que los pacientes accedan a medicamentos recetados con descuentos significativos. El portal no vende medicamentos directamente; funciona como una herramienta de búsqueda y comparación que muestra precios en efectivo y redirige a los usuarios a los sitios web de los fabricantes farmacéuticos o de las farmacias donde pueden adquirir los fármacos.
En su intervención durante la presentación del sitio web en la Casa Blanca, el presidente afirmó que, gracias a los acuerdos negociados por su Administración, los precios de los medicamentos "van a bajar mucho para Estados Unidos: por diferencias de hasta el 300, 400, 500, incluso el 600%". "En algunos casos, aun más".
Los medicamentos ofrecidos en TrumpRX son aquellos que han sido fabricados por los primeros cinco laboratorios que alcanzaron acuerdos de precios de Nación Más Favorecida (MFN) con la Administración Trump: AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk y Pfizer.
De acuerdo con la Casa Blanca, se pondrán a disposición más medicamentos de otras compañías que han firmado acuerdos de precios de la MFN en los próximos meses.
¿Qué ofrece TrumpRx?
A partir del jueves, los pacientes que compren directamente a través de TrumpRx.gov pueden ver reducciones masivas de precio en 40 de los medicamentos de marca más populares y costosos del país.
Algunos ejemplos incluyen descuentos en los medicamentos con mayor gasto anual en el país, que ayudan a adultos con diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y otras afecciones.
- Los precios mensuales de Ozempic y Wegovy inyectable se reducen de $1.028 y $1.349, respectivamente, a un precio medio de $350 y tan bajo como $199, dependiendo de la dosis.
- El precio mensual de la píldora de Wegovy baja de $1.349 a $149, dependiendo de la dosis.
- El precio mensual de Zepbound bajará de $1.087 a un precio medio de $346 y a $299, dependiendo de la dosis.
Descuentos en los medicamentos de fertilidad
Muchos pacientes que enfrentan problemas de infertilidad pagan sus medicamentos de su propio bolsillo, lo que significa que, en promedio, podrían ahorrar más de $2.000 por ciclo de tratamiento.
Ahorros en numerosos otros medicamentos de alto costo, incluidos:
- Bevespi Aerosphere, un inhalador utilizado para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), tendrá un descuento de $458 a $51.
- Airsupra, un inhalador utilizado para tratar los síntomas y ataques de asma, verá reducido su precio de $504 a $201.
- Eucrisa, una pomada tópica para la dermatitis atópica, tendrá un descuento de $792 a $158.
- La insulina Lispro estará disponible por tan sólo $25 al mes.
- Duavee, un medicamento utilizado para tratar los sofocos y la osteoporosis, verá reducido su precio de $202 a $30.
¿Cómo funcionan los descuentos en medicamentos?
Algunos medicamentos están disponibles a través de ofertas de cupones que aparecen en TrumpRx. Estos programas de cupones se pueden utilizar en farmacias locales de todo el país, con la excepción de ciertos medicamentos especializados. Otros medicamentos sólo están disponibles a precios con descuento a través del sitio web del fabricante.
No es necesario crear una cuenta ni registrarse para acceder a los precios con descuento de TrumpRx. Debe consultar con su médico para determinar si un medicamento es adecuado para usted y, posteriormente, obtener una receta válida para que la farmacia pueda suministrárselo.
Tampoco es necesario enviar las recetas a TrumpRx. Su médico debe enviar las recetas a la farmacia de su elección donde esté disponible el precio con descuento.
Cumpliendo promesas
- El 12 de mayo de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva titulada "Ofrecer Precios de Medicamentos con Receta de Nación Más Favorecida a los Pacientes Estadounidenses", instruyendo a la Administración a tomar numerosas medidas para alinear los precios de los medicamentos en Estados Unidos con los que pagan países similares.
- El 31 de julio de 2025, el presidente Trump envió cartas a los principales fabricantes farmacéuticos detallando los pasos que debían seguir para reducir los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos hasta igualar el precio más bajo ofrecido en otras naciones desarrolladas.
- Desde el 30 de septiembre de 2025, el presidente ha anunciado 16 acuerdos con grandes fabricantes farmacéuticos para ajustar los precios a los niveles pagados en otros países desarrollados, lo que proporcionará un alivio sustancial en numerosos productos utilizados por millones de estadounidenses.
- El 1 de diciembre de 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el Departamento de Comercio y el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunciaron un acuerdo con el Reino Unido que aumentará en un 25 % el precio neto de los nuevos medicamentos recetados en el Reino Unido, ayudando a garantizar que contribuyan con su parte justa al coste de los medicamentos innovadores.
- El 15 de enero de 2026, el presidente Trump pidió al Congreso que aprobara The Great Healthcare Plan, que reduciría los precios de los medicamentos al consolidar los ahorros de su iniciativa de precios de Nación Más Favorecida, reduciría las primas de los seguros, exigiría mayor responsabilidad a las aseguradoras y maximizaría la transparencia de precios.
Por otra parte, Fred Roeder, economista de la salud y director del Consumer Choice Center, dijo que "un aspecto realmente positivo de TrumpRx es que no añade otro intermediario de pago". Según el economista, "las farmacias siguen recibiendo el pago directamente de los fabricantes o mayoristas, en lugar de hacerlo a través de una nueva entidad administrada por el Gobierno", lo que "simplifica el sistema en lugar de complicarlo aún más".
Sin embargo, Roeder sostiene que "un problema importante con las comparaciones de TrumpRx es que dependen en gran medida de los precios de lista en Estados Unidos, que en gran parte son ficticios".
De acuerdo con el economista, "en el país casi nadie paga realmente el precio de lista porque las aseguradoras negocian grandes descuentos tras bambalinas. En muchos otros países desarrollados, los precios de lista se acercan más a los precios reales que pagan los pacientes o los sistemas nacionales de salud". Roeder argumenta que "compararlos como si fueran equivalentes resulta engañoso".
El comunicado del Consumer Choice Center afirma:
"Este problema también se extiende a la página principal de TrumpRx y a su listado de medicamentos GLP‑1 como Wegovy y Ozempic. El sitio muestra de forma destacada las dosis iniciales —el tratamiento del primer mes— en lugar de la dosis terapéutica completa que los pacientes necesitarán a largo plazo. Esto distorsiona la percepción del consumidor sobre la asequibilidad. Además, los programas de venta directa al consumidor de fabricantes como Novo Nordisk y Eli Lilly ya ofrecen precios muy similares a los que muestra TrumpRx.
En los últimos años, las farmacéuticas han avanzado hacia modelos de venta directa al consumidor, eliminando capas de intermediarios como los administradores de beneficios farmacéuticos. Este cambio ha empezado a acercar los precios en efectivo a lo que realmente pagan las aseguradoras. TrumpRx no creó este fenómeno; en gran medida, simplemente lo amplifica".