Todo lo que tiene que saber sobre TrumpRX, la plataforma que ofrece megadescuentos en medicamentos para todos

Publicado por Carlos Dominguez 6 de febrero, 2026

TrumpRx es un sitio web oficial lanzado el jueves por el presidente Donald Trump para facilitar que los pacientes accedan a medicamentos recetados con descuentos significativos. El portal no vende medicamentos directamente; funciona como una herramienta de búsqueda y comparación que muestra precios en efectivo y redirige a los usuarios a los sitios web de los fabricantes farmacéuticos o de las farmacias donde pueden adquirir los fármacos.

En su intervención durante la presentación del sitio web en la Casa Blanca, el presidente afirmó que, gracias a los acuerdos negociados por su Administración, los precios de los medicamentos "van a bajar mucho para Estados Unidos: por diferencias de hasta el 300, 400, 500, incluso el 600%". "En algunos casos, aun más".

Los medicamentos ofrecidos en TrumpRX son aquellos que han sido fabricados por los primeros cinco laboratorios que alcanzaron acuerdos de precios de Nación Más Favorecida (MFN) con la Administración Trump: AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk y Pfizer.

De acuerdo con la Casa Blanca, se pondrán a disposición más medicamentos de otras compañías que han firmado acuerdos de precios de la MFN en los próximos meses.

¿Qué ofrece TrumpRx?

A partir del jueves, los pacientes que compren directamente a través de TrumpRx.gov pueden ver reducciones masivas de precio en 40 de los medicamentos de marca más populares y costosos del país.

Algunos ejemplos incluyen descuentos en los medicamentos con mayor gasto anual en el país, que ayudan a adultos con diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y otras afecciones.

Los precios mensuales de Ozempic y Wegovy inyectable se reducen de $1.028 y $1.349 , respectivamente, a un precio medio de $350 y tan bajo como $199 , dependiendo de la dosis.

y , respectivamente, a un precio medio de y tan bajo como , dependiendo de la dosis. El precio mensual de la píldora de Wegovy baja de $1.349 a $149 , dependiendo de la dosis.

a , dependiendo de la dosis. El precio mensual de Zepbound bajará de $1.087 a un precio medio de $346 y a $299, dependiendo de la dosis.

Descuentos en medicamentosCaptura del sitio oficial de TrumpRX.

Descuentos en los medicamentos de fertilidad

Muchos pacientes que enfrentan problemas de infertilidad pagan sus medicamentos de su propio bolsillo, lo que significa que, en promedio, podrían ahorrar más de $2.000 por ciclo de tratamiento.

Gonal-F, uno de los medicamentos para la fertilidad más utilizados, verá reducido su precio a tan sólo $168 por pluma, dependiendo de la dosis.

por pluma, dependiendo de la dosis. El precio de Cetrotide, otro medicamento para la fertilidad muy utilizado, bajará de $316 a $22,50 .

a . El precio de Ovidrel bajará de $251 a $84.

Ahorros en numerosos otros medicamentos de alto costo, incluidos:

Bevespi Aerosphere, un inhalador utilizado para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ( EPOC ), tendrá un descuento de $458 a $51 .

), tendrá un descuento de a . Airsupra, un inhalador utilizado para tratar los síntomas y ataques de asma , verá reducido su precio de $504 a $201 .

, verá reducido su precio de a . Eucrisa, una pomada tópica para la dermatitis atópica , tendrá un descuento de $792 a $158 .

, tendrá un descuento de a . La insulina Lispro estará disponible por tan sólo $25 al mes.

al mes. Duavee, un medicamento utilizado para tratar los sofocos y la osteoporosis, verá reducido su precio de $202 a $30.

¿Cómo funcionan los descuentos en medicamentos?

El portal ya puede utilizarse para que los ciudadanos estadounidenses compren medicamentos pagando en efectivo, es decir, fuera de su seguro médico.

Algunos medicamentos están disponibles a través de ofertas de cupones que aparecen en TrumpRx. Estos programas de cupones se pueden utilizar en farmacias locales de todo el país, con la excepción de ciertos medicamentos especializados. Otros medicamentos sólo están disponibles a precios con descuento a través del sitio web del fabricante.

No es necesario crear una cuenta ni registrarse para acceder a los precios con descuento de TrumpRx. Debe consultar con su médico para determinar si un medicamento es adecuado para usted y, posteriormente, obtener una receta válida para que la farmacia pueda suministrárselo.

Tampoco es necesario enviar las recetas a TrumpRx. Su médico debe enviar las recetas a la farmacia de su elección donde esté disponible el precio con descuento.