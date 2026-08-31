¿Cuál es el mejor momento para pesarse? Las claves para obtener un dato fiable

Publicado por Diane Hernández 31 de agosto, 2026

El peso corporal no es un número fijo. Puede cambiar de una hora a otra como consecuencia de la hidratación, las comidas, la actividad física, el consumo de sal, el tránsito intestinal y las variaciones hormonales.

Por esa razón, una lectura más alta por la noche o después de una comida abundante no significa necesariamente que se haya ganado grasa. En la mayoría de los casos, refleja cambios temporales en la cantidad de líquidos y alimentos presentes en el organismo.

La mañana ofrece la medición más estable antes de desayunar o beber líquidos. En esas condiciones, el organismo se encuentra en un punto más uniforme y resulta más sencillo comparar los resultados.

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​También conviene situar los pies de manera uniforme y permanecer quieto durante la medición. Cambiar de báscula, horario, ropa o superficie puede introducir diferencias que dificulten evaluar el progreso real. El momento más recomendable para subir a la báscula es al levantarse, después de ir al baño y. En esas condiciones, el organismo se encuentra en un punto más uniforme y resulta más sencillo comparar los resultados.​La Cleveland Clinic aconseja utilizar siempre la misma báscula, colocarla sobre una superficie firme y plana y pesarse con poca ropa o con prendas similares. La Asociación Estadounidense del Corazón coincide en que la primera hora de la mañana es el momento más adecuado.​También convienedurante la medición. Cambiar de báscula, horario, ropa o superficie puede introducir diferencias que dificulten evaluar el progreso real.

¿Existe un mejor día de la semana?

No hay un día universalmente considerado como el más preciso. Si la persona decide pesarse una vez por semana, la clave es escoger un día fijo y mantener siempre las mismas condiciones.

Algunas investigaciones han identificado un patrón semanal: el peso suele aumentar durante el fin de semana y disminuir gradualmente en los días laborables. Un estudio publicado en Obesity Facts encontró lecturas más elevadas los domingos y lunes, seguidas de un descenso hacia el final de la semana.

Otro estudio publicado en PLOS ONE observó fluctuaciones semanales cercanas al 0,35 % del peso corporal, asociadas con cambios en la alimentación y la actividad física.

Esto puede hacer que el viernes aparezca como una jornada más favorable para algunas personas, pero no significa que sea científicamente “mejor”. Elegirlo únicamente porque suele ofrecer una cifra más baja puede distorsionar la evaluación. Lo verdaderamente útil es comparar cada viernes con los viernes anteriores, o cada lunes con los lunes anteriores.

Por qué el lunes puede marcar más Después del fin de semana, es frecuente consumir comidas más abundantes, alimentos con mayor contenido de sodio, bebidas alcohólicas o más carbohidratos. Estos hábitos pueden favorecer temporalmente la retención de líquidos y elevar la cifra de la báscula.

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​Por tanto, el lunes no es necesariamente el “peor” día para pesarse: simplemente puede reflejar los hábitos del fin de semana. Si se mantiene como día fijo, continúa siendo válido para observar la evolución a largo plazo.

La tendencia importa más que una cifra aislada

Las fluctuaciones diarias de varios cientos de gramos e incluso de algunos kilos pueden ser normales. Según la Cleveland Clinic, suelen estar relacionadas con la retención de líquidos, la digestión, el estreñimiento, el ejercicio, los cambios hormonales o determinados medicamentos.

Para aprovechar mejor la báscula se recomienda:

Pesarse a la misma hora y bajo condiciones similares.

Utilizar siempre la misma báscula.

Registrar los resultados y analizar el promedio o la tendencia semanal.

No interpretar una subida puntual como un aumento inmediato de grasa.

Complementar el peso con la medida de la cintura, el ajuste de la ropa y otros indicadores de salud.

Pesarse correctamente no consiste en buscar el número más bajo, sino en obtener datos comparables. La primera hora de la mañana ofrece las condiciones más estables, mientras que la regularidad y la evolución durante varias semanas proporcionan una información mucho más útil que cualquier lectura aislada.

Un aumento repentino e inexplicable, especialmente si está acompañado de hinchazón, dificultad para respirar u otros síntomas, debe consultarse con un profesional sanitario. Asimismo, si el control del peso provoca ansiedad o conductas obsesivas, puede ser preferible reducir la frecuencia de las mediciones y buscar orientación especializada.