La Casa Blanca tilda de activista a la jueza que suspendió el reglamento postal para las elecciones de noviembre

Un funcionario electoral procesa boletas de voto por correo en el Centro de Procesamiento de Votos del Condado de Los Ángeles, el 2 de junio de 2026.PATRICK T. FALLON / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 28 de agosto, 2026

Un fallo emitido por la jueza de distrito Indira Talwani ha bloqueado temporalmente la aplicación de las nuevas normativas del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) diseñadas para incrementar la trazabilidad del voto por correo antes de los comicios legislativos, según informó CBS News.

La resolución judicial paraliza la medida por un plazo inicial de 14 días en respuesta a una demanda interpuesta por una coalición de dos docenas de estados y organizaciones afines.

La controversia surge tras la publicación del reglamento del USPS que exige el uso de códigos de barras rastreables en los sobres de las papeletas y la carga de listas de solicitantes en un portal digital centralizado. La norma se derivó de una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump enfocada en prevenir irregularidades y asegurar que solo los ciudadanos elegibles participen en el proceso electoral.

Choque entre la autonomía estatal y la seguridad del sistema

En su escrito de 11 páginas, la magistrada argumentó que la implantación del reglamento genera una carga operativa excesiva a pocas semanas de los comicios, sosteniendo que los estados no disponen de tiempo suficiente para adecuar sus sistemas de gestión y rediseñar los sobres.

Talwani señaló que el Congreso no delegó expresamente en el correo la facultad de regular aspectos de la administración electoral, calificando la norma como potencialmente inconstitucional.

Desde la administración federal y el Departamento de Justicia se defendió la validez técnica de la regulación. Los abogados del gobierno argumentaron en el expediente que el reglamento solo fija "requisitos informativos modestos" sobre el correo y no desplaza ninguna legislación electoral estatal ni impide el ejercicio del voto.

"Se trata fundamentalmente de una regulación del correo de EEUU, y además modesta, no de una toma de control federal de la administración electoral por parte del Servicio Postal", sostuvieron los representantes legales de la administración federal en sus alegatos recabados por CBS News.

La Casa Blanca rechazó tajantemente el criterio de la magistrada de Boston. La portavoz Lauren Bis calificó a Talwani como una "jueza activista" y subrayó que los ajustes propuestos constituyen "medidas de sentido común para proteger la seguridad de las papeletas por correo y garantizar que solo los estadounidenses voten en las elecciones estadounidenses".

Batalla en los tribunales a las puertas de los comicios

Por su parte, los demandantes, entre los que figura la fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebraron la suspensión alegando que la medida evitaba desajustes en el calendario de distribución de papeletas que arranca a principios de septiembre.

Sin embargo, el Servicio Postal aclaró dentro del propio texto de la norma que la agencia "no desempeñará ningún papel en la determinación de la elegibilidad de los votantes, el mantenimiento de los padrones ni el recuento de votos".

El conflicto legal escala rápidamente de nivel. Según confirmó CBS News, el Departamento de Justicia ya ha presentado una apelación inmediata, abriendo la puerta a que la disputa sobre las garantías del voto por correo sea resuelta en última instancia por la Corte Suprema.