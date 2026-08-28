La economía de EUU resiste: el economista Daniel Lacalle asegura en Voz News que “el riesgo de recesión es muy bajo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de agosto, 2026

El economista Daniel Lacalle destacó este viernes en Voz News la fortaleza de la economía estadounidense y aseguró que el país mantiene unas perspectivas de crecimiento sólidas, pese a la persistencia de la inflación y a la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a modificar las tasas de interés. Durante una entrevista con Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva del noticiero, Lacalle afirmó que "el riesgo de recesión es muy bajo" y señaló que las últimas previsiones muestran que Estados Unidos continúa creciendo a un ritmo considerable.

"Las últimas estimaciones de crecimiento para Estados Unidos se mueven entre un 2,5% y un 2,7% de crecimiento real después de la inflación", explicó Lacalle, quien también destacó el comportamiento del consumo, uno de los principales motores de la economía estadounidense, y sostuvo que los actuales niveles de inflación no han provocado un debilitamiento significativo de la demanda.

"La inflación no está afectando al consumo, se han revisado al alza las cifras de consumo del segundo trimestre. Yo creo que es importante eso ponerlo en el contexto. No hay riesgo de recesión elevado", agregó el economista, quien consideró que los datos disponibles muestran una economía estadounidense capaz de mantener su expansión a pesar de las presiones inflacionarias.

A pesar de esto, Lacalle advirtió que persiste el riesgo de que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo. A su juicio, una nueva subida de las tasas de interés no necesariamente resolvería ese problema. "Desde luego sí hay un riesgo de inflación persistente, pero el riesgo de inflación persistente no se va a solventar con subidas de tipos", sostuvo.

El economista también explicó que las tasas de interés tienen un impacto directo sobre las familias y empresas, pero no necesariamente sobre factores externos que están impulsando los precios de la energía, añadiendo que elevar los tipos podría terminar debilitando innecesariamente una economía que actualmente mantiene un crecimiento sólido. "Las subidas de tipos afectan a las familias y a las empresas que no tienen la culpa de la inflación persistente y no hacen nada para cambiar la tendencia de los precios del petróleo, de los precios del gas, etc. Por lo tanto, si se suben los tipos, se corre el riesgo de generar una recesión innecesaria y, desde luego, una recesión del sector privado”, detalló.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.