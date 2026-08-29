Nueva York: Mamdani, contra las cuerdas fiscales, choca inesperadamente con el sindicato de maestros que respaldó su candidatura

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de agosto, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está protagonizando un inesperado enfrentamiento con uno de sus aliados más importantes en el ámbito educativo justo cuando se aproxima el inicio del año escolar.

De acuerdo con el Wall Street Journal, el alcalde socialista demócrata demandó la semana pasada para frenar una ley del Concejo Municipal que otorgaba bonificaciones únicas de $10.000 a los auxiliares escolares peor remunerados, en su mayoría trabajadores que asisten a estudiantes con necesidades especiales.

Según el reporte, la demanda representó una fractura sorpresiva entre Mamdani y la Federación Unida de Maestros (UFT), el gremio que representa tanto a esos auxiliares como a los maestros del sistema escolar más grande del país. La propia UFT había respaldado su candidatura en las elecciones del año pasado, y el propio Mamdani expresó en campaña su apoyo a este tipo de bonificaciones, lo que vuelve la demanda un giro políticamente incómodo para su gestión, base electoral y sus aliados.

El presidente del sindicato, Michael Mulgrew, que representa a 200.000 trabajadores, había amenazado meses atrás con una "guerra total" si el alcalde intentaba frenar la legislación, según declaró al New York Times en una entrevista a comienzos de este verano. Michael Petrilli, presidente del centro de estudios Thomas B. Fordham Institute, señaló al WSJ que este tipo de fracturas resultan poco habituales entre políticos demócratas y sindicatos de maestros, precisamente por tratarse de una base electoral clave que normalmente se evita confrontar.

La ciudad emplea a unos 25.000 auxiliares escolares, conocidos como paraprofesionales, cuyos salarios arrancan en aproximadamente $32.000 anuales. A fines de julio, el Concejo aprobó por unanimidad la ley que otorgaba los pagos adicionales de $10.000. Mamdani optó por no vetarla, lo que permitió que se convirtiera automáticamente en norma vigente. Días después, sin embargo, demandó al propio Concejo ante un tribunal estatal, argumentando que la medida le costaría a la ciudad unos $325 millones.

La estrategia legal del alcalde busca reafirmar su autoridad ejecutiva sobre las negociaciones de contratos laborales. Según el WSJ, la demanda sostiene que las bonificaciones violan una ley de décadas de antigüedad que establece que es la negociación colectiva entre sindicatos y alcaldía, y no la legislación del Concejo, la que debe fijar la compensación salarial. Permitir que la ley se mantenga abriría una vía para que los sindicatos busquen aumentos salariales evadiendo el proceso tradicional de negociación, advierte la demanda.

Desde el Concejo, su presidenta, la demócrata Julie Menin, defendió la legislación argumentando que se esperaba que el propio alcalde negociara los aumentos o los incluyera en el presupuesto aprobado a comienzos de año. Al no ocurrir eso, el Concejo decidió avanzar por su cuenta. Menin subrayó que los auxiliares escolares están mal remunerados y que mejorar sus salarios ayudaría a cubrir las 1.600 vacantes actuales para ese puesto.

Mulgrew, por su parte, defendió la legislación como una respuesta necesaria a la escasez crónica de personal, y anunció que su sindicato presentó esta semana una moción para intervenir en el proceso judicial. Desde la alcaldía, un vocero señaló que la demanda busca que las negociaciones laborales se resuelvan en la mesa de diálogo y no mediante intervención política, y remarcó que Mamdani mantiene conversaciones con el sindicato para atender la necesidad de una compensación justa.

Analistas citados por el WSJ advierten que el episodio podría desgastar la relación de Mamdani con parte de la base que lo llevó a la alcaldía. No es la primera vez que su gestión choca con la realidad fiscal: el alcalde ya había retrasado antes una ley estatal para reducir el tamaño de las aulas y frenado la expansión de un programa de vales de alquiler, ambas iniciativas que había respaldado como candidato.