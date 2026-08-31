John Galliano cancela su exposición en la Met Gala tras la polémica por sus comentarios antisemitas

Publicado por Carlos Dominguez 31 de agosto, 2026

John Galliano anunció este lunes que no habrá exposición de su obra para abrir la Met Gala de Nueva York la próxima primavera. Lo hizo después de las críticas de donantes y cargos políticos por sus declaraciones antisemitas de hace quince años.

Un tribunal francés lo condenó en 2011 por comentarios racistas y antisemitas, entre ellos insultos a judíos y asiáticos en un bar de París. Dior lo destituyó como director creativo cuando estalló el caso.

En un comunicado publicado por el Met, Galliano dijo: "Tras mucha reflexión y tras hablar con todas las personas implicadas, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor para la exposición es que no se celebre en este momento". Y añadió que sigue asumiendo el daño causado por esas palabras, "en especial el daño que causé a las comunidades judía y asiática", y que lo siente.

El Met cancela “Horizons” tras las críticas

El Metropolitan Museum of Art había previsto una exposición de nueve meses de su obra, que arrancaría con la mediática Met Gala de mayo, pero, según informó AFP, este mes se opusieron figuras judías de alto perfil, entre ellas el reconocido marchante Arne Glimcher y la presidenta del Concejo municipal, Julie Menin.

El museo confirmó que la exposición no se llevará a cabo y que anunciará otra más adelante. Andrew Bolton, director del Costume Institute, respaldó la decisión: los museos deben abordar las historias difíciles "con rigor, franqueza y delicadeza", afirmó, y reconoció el dolor que había causado el proyecto.

Galliano afirmó que no quería poner al Met en un aprieto ni desviar la atención del Costume Institute, y que entiende que una exposición en su honor "sería dolorosa para algunos".