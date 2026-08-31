De California a la campiña inglesa: el nuevo comienzo de Harry y Meghan

Publicado por Diane Hernández 31 de agosto, 2026

El príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet, seis años después de instalarse en Montecito, California. Según reportes recogidos por la AFP, la pareja estaría buscando una nueva residencia en los Cotswolds, una de las zonas rurales más exclusivas de Inglaterra.

La región, conocida por sus pueblos de piedra color miel y sus paisajes campestres, se ha convertido en un refugio para celebridades, empresarios y financieros. David y Victoria Beckham, Ellen DeGeneres y Liam Gallagher figuran entre las personalidades vinculadas con el lugar.

Los Cotswolds también tienen un significado especial para Harry. Su padre, el rey Carlos III, conserva allí Highgrove House, la residencia donde el príncipe pasó parte de su infancia. La nueva vivienda de los Sussex no formaría parte de ninguna propiedad real y su ubicación exacta todavía no ha sido revelada.