De California a la campiña inglesa: el nuevo comienzo de Harry y Meghan
Tras seis años en Estados Unidos, los duques de Sussex habrían elegido esta exclusiva región rural para establecerse con sus hijos, aunque la ubicación exacta de su nueva residencia permanece en secreto
El príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet, seis años después de instalarse en Montecito, California. Según reportes recogidos por la AFP, la pareja estaría buscando una nueva residencia en los Cotswolds, una de las zonas rurales más exclusivas de Inglaterra.
La región, conocida por sus pueblos de piedra color miel y sus paisajes campestres, se ha convertido en un refugio para celebridades, empresarios y financieros. David y Victoria Beckham, Ellen DeGeneres y Liam Gallagher figuran entre las personalidades vinculadas con el lugar.
Los Cotswolds también tienen un significado especial para Harry. Su padre, el rey Carlos III, conserva allí Highgrove House, la residencia donde el príncipe pasó parte de su infancia. La nueva vivienda de los Sussex no formaría parte de ninguna propiedad real y su ubicación exacta todavía no ha sido revelada.
Un regreso que divide opiniones
De acuerdo con los reportes, Archie y Lilibet ya habrían sido matriculados en escuelas británicas. Sin embargo, Harry y Meghan conservarían su mansión en Montecito y otra vivienda en Portugal, lo que apunta a que podrían repartir su tiempo entre los tres países.