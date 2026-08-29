La Administración Trump y el régimen venezolano sellan un acuerdo petrolero sin precedentes: EEUU tendrá control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de agosto, 2026

Lo que se encontraba aún en duda fue finalmente confirmado. El presidente Donald Trump anunció este viernes a través de su cuenta de Truth Social que su Administración alcanzó un acuerdo petrolero tan masivo como histórico con el régimen interino de Venezuela, en el que Estados Unidos contará con el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles. En su publicación, Trump mencionó que dicho acuerdo pudo materializarse gracias a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó como “muy respetada”, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al secretario de Estado, Marco Rubio.

“Estados Unidos de América acaba de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Venezuela sobre ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL! Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, trabajando estrechamente con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con empresas privadas, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65.000 MILLONES DE BARRILES de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin ningún costo para el contribuyente estadounidense”, escribió Trump.

Asimismo, el mandatario republicano destacó que la transacción multiplicará exponencialmente las reservas de petróleo de Estados Unidos y aseguró que el acuerdo representará una gran ayuda para Venezuela al explicar que contribuirá a su recuperación económica y estrechará las relaciones entre los dos países. “Esta transacción histórica MÁS QUE DUPLICA las reservas de petróleo estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante mucho tiempo, al tiempo que ayudará a que Venezuela continúe avanzando hacia un camino de ÉXITO TREMENDO y GRAN PROSPERIDAD. ¡Esta transacción fortalecerá enormemente la relación, ya de por sí creciente, entre Venezuela y Estados Unidos!”, señaló el presidente.

Delcy Rodríguez también confirma el acuerdo

Las palabras de Trump confirman lo revelado hace menos de un día por el medio Axios, el cual señaló en una exclusiva que la Administración republicana se encontraba negociando con el régimen interino de Venezuela la adquisición de una participación de propiedad en yacimientos clave de crudo. El medio también destacó en dicho artículo que el plan de la Casa Blanca abarca más de una docena de áreas de producción previamente dominadas por intereses vinculados a actores del antiguo régimen y capitales de China, añadiendo que la operación respondería al estado de baja histórica en el que se encuentra la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense, agravado por las perturbaciones en el suministro global derivadas de los conflictos armados en Irán y Ucrania.

Sobre lo anunciado por Trump, Hegseth reposteó su comunicado, mientras que Rubio comentó a través de su cuenta de X que lo alcanzado entre Washington y Caracas era un triunfo para los dos países. “Este acuerdo representa una enorme victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano. Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump está impulsando logros en favor de Estados Unidos Primero: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, al tiempo que reduce los precios de la gasolina en nuestro país. Para el pueblo venezolano, este acuerdo atraerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”, señaló el secretario de Estado.

Por su parte, Rodríguez publicó en sus redes sociales un mensaje en el que describió el acuerdo como una oportunidad para materializar el “renacimiento” de Venezuela, añadiendo que este “facilitará un importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestra industria de hidrocarburos”.

Asimismo, la presidenta interina agradeció tanto a Trump como a su Administración y señaló que “El acuerdo permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados. Se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100 mil millones de dólares y más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado”.

Numerosas interrogantes y escasas respuestas

Si bien los detalles del acuerdo aún no han sido publicados, Axios señaló que una fuente familiarizada con este describió el arreglo como una especie de "alianza público-privada" entre Estados Unidos, varias empresas privadas y el régimen de Venezuela. "No es una compra. Nos están dando participación accionaria. Es un tipo de transacción corporativa en la que Estados Unidos tiene participación accionaria en las empresas", afirmó dicha fuente del Gobierno estadounidense, la cual también le comentó al medio que Washington tendría acceso a lo que se conoce como "petróleo de extracción", el cual sería una cantidad garantizada de crudo que sería intercambiada a precio de costo.

A pesar de que algunos expertos consideran el acuerdo sumamente beneficioso para ambas partes, surge la incertidumbre sobre si este podría jugar a favor de Rodríguez y su régimen en su intención de mantenerse en el poder, a pesar de que la Administración Trump haya mencionado en varias oportunidades la necesidad de materializar una transición democrática.

Son numerosas las interrogantes y escasas las respuestas para un asunto que marcará a ambos países por las próximas décadas.