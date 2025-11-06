Trump anuncia una reducción de precios en medicamentos recetados tras alcanzar acuerdos con las farmacéuticas Eli Lilly and Company y Novo Nordisk

Publicado por Agustina Blanco 6 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump reveló hoy a través de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, una serie de acuerdos con los gigantes farmacéuticos Eli Lilly and Company y Novo Nordisk, que prometen reducir drásticamente los costos de algunos de los medicamentos recetados más demandados en Estados Unidos.

Esta iniciativa forma parte de las medidas más ambiciosas jamás impulsadas por el gobierno federal para bajar los precios de los fármacos, beneficiando directamente a millones de estadounidenses que luchan contra la diabetes, la obesidad y enfermedades cardíacas.

En un anuncio realizado desde la Oficina Oval, Trump destacó que estos pactos representan "un alivio sustancial" para las familias americanas, reduciendo la carga económica de tratamientos esenciales. "En numerosos casos, nuestros ciudadanos pagan precios muchísimo más altos que los que pagan otras naciones por la misma pastilla, de la misma fábrica, subsidiando de facto el socialismo en el extranjero con precios desorbitados en nuestro país", declaró el presidente, subrayando la necesidad de equiparar los costos con los de otros países desarrollados.

Reducciones drásticas en medicamentos clave para diabetes y obesidad



El acuerdo se centra en dos fármacos con los mayores gastos anuales en EEUU: Ozempic y Wegovy de Novo Nordisk, y Zepbound y Orforglipron (pendiente de aprobación) de Eli Lilly. Ambos son tratamientos inyectables para adultos con diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y otras afecciones relacionadas, según señala el comunicado oficial de la Casa Blanca.

Descenso de precios Los precios de Ozempic y Wegovy descenderán de 1.000 y 1.350 dólares mensuales, respectivamente, a solo 350 dólares cuando se adquieran a través de la nueva plataforma TrumpRx, que se lanzará en enero de 2026.



Para Zepbound y Orforglipron, el costo bajará de 1.086 dólares al mes a un promedio de 346 dólares vía TrumpRx.



En el caso de que la FDA apruebe la píldora Wegovy o medicamentos similares "GLP-1" orales en la cartera de ambas compañías, la dosis inicial se ofrecerá a 150 dólares mensuales a través de TrumpRx.

Estas reducciones no solo facilitan el acceso directo a los consumidores, sino que también impactan positivamente en los programas federales de salud. Medicare y Medicaid podrán cubrir estos medicamentos para la obesidad en adultos a un costo mucho menor para los contribuyentes que el propuesto por la Administración Biden.

Los precios para los beneficiarios de Medicare y Medicaid Los precios para Medicare de Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound serán de 245 dólares, menos de la mitad de las tarifas sugeridas previamente.



Los beneficiarios de Medicare pagarán un copago de tan solo 50 dólares al mes, permitiendo por primera vez la cobertura de Wegovy y Zepbound para pacientes con obesidad y comorbilidades asociadas.



Todos los programas estatales de Medicaid tendrán acceso a estos precios reducidos.



Beneficios extendidos a otros tratamientos esenciales



El acuerdo con las farmacéuticas va más allá de los fármacos para obesidad y diabetes, incluyendo descuentos en otros productos de Eli Lilly y Novo Nordisk disponibles a través de TrumpRx. Por ejemplo, Emgality, un tratamiento para las migrañas de Eli Lilly, se ofrecerá a 299 dólares por pluma, lo que supone un descuento de 443 dólares sobre el precio de lista de 742 dólares. Trulicity, un medicamento para la diabetes de uso común también de Eli Lilly, bajará a 389 dólares al mes, representando un descuento de 598 dólares respecto a su precio de lista de 987 dólares.

Además, Novo Nordisk proporcionará productos de insulina de uso común, como NovoLog y Tresiba, a un precio de 35 dólares por mes de suministro, lo que implica un descuento significativo sobre sus costos anteriores variables pero elevados.

Compromisos de precios justos y repatriación de ingresos



Como parte del acuerdo, Eli Lilly y Novo Nordisk se comprometen a garantizar precios de nación más favorecida (NMF) en todos los nuevos medicamentos que lancen al mercado.

Además, las compañías repatriarán mayores ingresos extranjeros de productos existentes y extenderán precios NMF a todos los programas de Medicaid estatales.

En esa línea, el presidente Trump enfatizó que esta medida corrige un desequilibrio global: "Estados Unidos tiene menos del cinco por ciento de la población mundial, sin embargo, aproximadamente el 75% de las ganancias farmacéuticas mundiales provienen de los contribuyentes estadounidenses".

Inversiones masivas para fortalecer la producción en EEUU



Para respaldar estos avances, ambas farmacéuticas anunciaron inversiones significativas en capacidad manufacturera estadounidense, alineadas con la visión de Trump de asegurar cadenas de suministro seguras:

Novo Nordisk invertirá 10.000 millones de dólares adicionales, incluyendo la producción completa de la tableta Wegovy (si se aprueba) en territorio nacional.

Eli Lilly ha comprometido al menos 27.000 millones de dólares en nuevas instalaciones manufactureras bajo el liderazgo de Trump.

Estas inyecciones de capital no solo crean empleos, sino que reducen la dependencia de importaciones y fortalecen la innovación local.

Un paso más hacia MAHA: "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable"



El anuncio se enmarca en la promesa de Trump de promover un sistema de salud que aborde las causas raíz de las enfermedades crónicas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que la obesidad afecta al 40% de los adultos estadounidenses, incrementando el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y ciertos cánceres.

Al combinar estos medicamentos transformadores con cambios en el estilo de vida, se abre una oportunidad para revertir la epidemia de obesidad y la crisis de enfermedades crónicas.