La eliminación de antiguos mensajes sobre el 11 de septiembre coloca al candidato Abdul El-Sayed bajo intenso escrutinio en Michigan

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 31 de agosto, 2026

A pocas semanas de la contienda general frente al excongresista republicano Mike Rogers, la campaña del candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, enfrenta un renovado escrutinio tras la revelación de antiguas publicaciones en redes sociales que habían sido eliminadas, según confirmó una investigación realizada por CBS News.

Los mensajes verificados muestran que en abril de 2020 El-Sayed comparó la cifra de casi 3.000 estadounidenses fallecidos en los ataques terroristas del 11 de septiembre con el balance de víctimas de la pandemia.

En uno de los textos, el exfuncionario de salud pública planteó que la respuesta estatal ante la crisis sanitaria debía movilizar recursos de forma similar a la estrategia posterior al 11-S, sugiriendo una "guerra contra la pobreza" en lugar de intervenciones militares en el exterior.

En otra publicación eliminada, correspondiente a septiembre de 2021 y revelada originalmente por el portal Washington Free Beacon, el candidato contrapuso las bajas de los atentados cometidos "en nombre de mi fe" con las víctimas derivadas de los conflictos internacionales posteriores.

Giros de campaña y limpieza de historial digital

Ante los hallazgos, la representación legal de la campaña de El-Sayed sostuvo a través de un comunicado enviado a CBS News que el aspirante "siempre ha condenado inequívocamente el terrorismo y los ataques del 11 de septiembre", calificando los señałamientos de sus opositores como interpretaciones de mala fe.

Previamente, su equipo había argumentado ante Politico que la eliminación masiva de publicaciones anteriores a julio de 2023 obedeció al propósito de evitar que comentarios antiguos fueran sacados de contexto.

Al ser cuestionado por cadenas locales en Detroit sobre el impacto de estas expresiones en el electorado moderado, El-Sayed reiteró que los atentados representaron una tragedia para el país, pero defendió la necesidad de reflexionar sobre la eficacia de los conflictos armados posteriores.

El episodio se suma a las presiones que el candidato ha tenido que gestionar por su cercanía con el generador de contenido Hasan Piker, quien en el pasado realizó declaraciones agresivas contra Estados Unidos. Aunque El-Sayed se distanció formalmente de dichos dichos, la insistencia en estos antecedentes dificulta que el aspirante pueda centrar su mensaje en propuestas económicas frente a su rival republicano.