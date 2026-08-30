Una jueza bloquea las deportaciones de estudiantes extranjeros por motivos ideológicos impulsadas por el Departamento de Estado

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 29 de agosto, 2026

Un fallo emitido este viernes por la jueza de distrito Noël Wise, del Distrito Norte de California, determinó que los esfuerzos federales para procesar la deportación de ciudadanos no estadounidenses en función de sus posturas o declaraciones políticas vulneran la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución, según dio a conocer la revista Politico.

La demanda fue interpuesta contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por la organización Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) en representación del periódico universitario Stanford Daily y de una estudiante no ciudadana con estatus legal.

Los demandantes argumentaron que las medidas disuadían a los alumnos extranjeros de expresar abiertamente sus opiniones o publicar artículos de opinión críticos con las políticas federales en materia internacional por temor a sufrir represalias sobre sus visados.

Debate sobre el alcance de los visados y la seguridad nacional

En su escrito judicial, la magistrada Wise sostuvo que la libertad de expresión pertenece a las personas y no al gobierno para retirarla.

La resolución responde a las acciones emprendidas durante el último año por la administración federal para revocar visados y tramitar la deportación de estudiantes no ciudadanos vinculados a protestas en los campus universitarios, atribuyéndoles un potencial impacto negativo en las relaciones exteriores del país.

Entre los casos señalados en el marco de este despliegue figuran activistas y académicos de instituciones como Columbia, Tufts y Georgetown. Algunos de ellos enfrentaron procesos de detención o la cancelación de sus visados tras encabezar manifestaciones o publicar artículos donde cuestionaban la postura de sus centros académicos frente al conflicto en Oriente Medio.

La postura oficial del Departamento de Estado

Frente al dictamen del tribunal, la administración federal ha mantenido una postura firme en defensa de la soberanía nacional y el control de extranjería.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró de forma reservada a Politico que la nación "no tiene ninguna obligación de admitir o soportar la presencia de individuos que subvierten nuestras leyes y niegan a nuestros ciudadanos sus derechos constitucionales".

El representante gubernamental enfatizó el compromiso de la institución con la protección de la seguridad nacional y el orden público mediante los procesos de selección migratoria, recordando que "un visado es un privilegio, no un derecho".

La resolución judicial abre un nuevo capítulo de confrontación legal sobre las facultades del Poder Ejecutivo para regular la permanencia de extranjeros que promueven activismo ideológico en territorio estadounidense, una batalla que podría escalar hacia instancias judiciales superiores.