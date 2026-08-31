El régimen iraní condena a muerte a dos mujeres por las protestas de enero en Isfahán

Una persona sostiene una pancarta contra las ejecuciones en Irán - Imagen de Archivo - NurPhoto via AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 31 de agosto, 2026

Dos mujeres acusadas de participar en las protestas antigubernamentales de enero han sido sentenciadas a muerte en Irán, informaron este lunes grupos de derechos humanos. Es el primer caso de mujeres condenadas a muerte por esas manifestaciones, en un momento en que aumentan las ejecuciones de detenidos en aquellas revueltas.

Las condenas salieron de procesos distintos, ambos ligados a incidentes en Isfahán, foco de las protestas nacionales que tuvieron su pico las noches del 8 y 9 de enero.

29 hombres ejecutados; ninguna mujer, hasta ahora

El régimen iraní ha ejecutado a 29 hombres por cargos relacionados con las protestas, según Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. Ninguna mujer ha sido ahorcada por esas movilizaciones. IHR contabiliza al menos 16 mujeres ejecutadas este año por otros delitos.

Taraneh Rahimi, 20 años

Taraneh Rahimi fue condenada a muerte junto a nueve hombres por hechos en una plaza de Isfahán durante las protestas. En esos disturbios murieron dos personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, según Hengaw, con sede en Noruega, y Human Rights Activists News Agency, HRANA, con sede en Estados Unidos.

Otros acusados del mismo caso recibieron hasta 36 años de cárcel, incluida su hermana Romina. HRANA afirma que los abogados no tuvieron acceso a una parte importante del expediente y que no les dieron tiempo suficiente para revisar pruebas.

Leila Abolhasani, 43 años

Leila Abolhasani, madre de dos adolescentes, fue condenada por un tribunal de Isfahán por incendiar una tienda durante las protestas, según el observatorio legal Dadban y HRANA. La familia lo niega: dicen que solo filmaba el local en llamas.

El cargo es "librar una guerra contra Dios", delito que en Irán puede llevar a la pena capital. El expediente ha pasado al Tribunal Supremo para revisión.

Según AFP, las condenas, de confirmarse, romperían una línea que hasta hoy las ONG daban por hecha: las ejecuciones por las protestas de 2026 habían alcanzado solo a hombres.