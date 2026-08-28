ENCUESTA: Abbott, rumbo a la reelección en una Texas que seguirá siendo republicana

Publicado por Carlos Dominguez 28 de agosto, 2026

La primera encuesta de seguimiento mensual de Texas Public Opinion Research (TPOR), publicada este jueves, dibuja un mapa electoral promisorio para los republicanos: el gobernador Greg Abbott amplía su ventaja y es muy probable que el estado siga teñido de rojo republicano.

La encuesta de TPOR, realizada entre el 21 y el 24 de agosto a 1.000 votantes probables (margen de error: ±3,3), da al gobernador Abbott una ventaja de siete puntos sobre la representante estatal demócrata Gina Hinojosa. Esos porcentajes ya incluyen a los leaners: indecisos a los que se les pregunta hacia quién se inclinan. En una elección reñida, este grupo suele decantar el resultado.

El dato es significativo porque representa una mejora respecto a sondeos previos, que llegaron a dejar la ventaja de Abbott en tres puntos. Ahora, a poco más de dos meses de la cita con las urnas, el gobernador vuelve a ampliar su ventaja.

Abbott conserva la iniciativa

Según los datos revelados por el sondeo, Abbott se sitúa en el 49% de apoyos e Hinojosa en el 42%, con un 6% todavía indeciso. El libertario Pat Dixon y la independiente Jenn Mack Raphoon apenas rozan el 1% cada uno.

La valoración del trabajo de Abbott arroja un 48% de aprobación y un 48% de desaprobación. En un año en el que el costo de vida domina la conversación, un incumbent con tres mandatos a sus espaldas y que sigue por delante en intención de voto no está, ni mucho menos, en mala situación en un estado que se ha convertido en polo de atracción para empresas, familias y capitales.

Por lo que hace a su rival, Hinojosa tiene un problema de notoriedad que la encuesta deja al descubierto: el 35% de los consultados aún no tiene una opinión formada sobre ella. Puede crecer, pero también puede quedarse como una candidata de Austin que no termina de conectar con el texano que vive fuera de ese feudo demócrata.

Otras carreras

El vicegobernador Dan Patrick aventaja a la demócrata Vikki Goodwin 47 a 41%, con un 8% de indecisos. Patrick lleva en el cargo desde 2015, preside el Senado estatal y busca un cuarto mandato, así que Goodwin, representante de Austin, tiene francamente difícil dar la sorpresa.

En la lucha por la Fiscalía, Mayes Middleton aventaja a Nathan Johnson por tres puntos, 44-41%, con un 10% de indecisos. Middleton es senador estatal por Galveston. Ganó la nominación del GOP en la segunda vuelta de mayo frente a Chip Roy y ahora pugna por sustituir a un Ken Paxton que aspira a convertirse en Senador federal.

En la carrera por ser el controlador de las cuentas públicas estatales, el republicano Donald Huffines supera a Sarah Eckhardt por un estrecho 43-41%, con un 11% de indecisos. Huffines no es un incumbent clásico ni un candidato que parta de cero. Glenn Hegar dimitió a principios de julio para convertirse en rector del sistema de la Universidad de Texas A&M, Kelly Hancock quedó al frente de forma interina y algunas listas oficiales ya sitúan a Huffines en la oficina desde agosto de 2026. Llega, por tanto, con el cargo en la mano, pero sin el colchón de un mandato completo a sus espaldas.

El republicano Nate Sheets aventaja a Clayton Tucker 44 a 40% en Agricultura, con un 11% de indecisos. El titular era el republicano Sid Miller, en el cargo desde 2015; Sheets lo derrotó en las primarias del 3 de marzo (52,7% vs 47,3%), con el respaldo del gobernador Abbott.

Dawn Buckingham supera a Benjamin Flores 44% a 40% en Tierras, con un 10% aún sin decidir y un 2% que se decanta por el libertario Neil Snider. Aquí sí hay un incumbent: Buckingham es la comisionada de la General Land Office desde 2023, tras ganar en 2022. Esa oficina gestiona más de 13 millones de acres de tierras estatales, royalties de petróleo y gas que nutren el fondo escolar, la costa y la preservación del Álamo.

En la Comisión de Ferrocarriles, Bo French aventaja a Jon Rosenthal 45% vs 41%, con un 9% de indecisos. El nombre de esta entidad engaña: no regula trenes, sino petróleo, gas y minería. French, exdirigente del GOP en Tarrant, derrotó en la segunda vuelta al titular Jim Wright, a quien Abbott apoyó en las primarias. Ya nominado, el liderazgo republicano se alineó con él. Por su parte, Rosenthal es representante estatal demócrata por el distrito 135.

En las tres carreras arriba mencionadas, el patrón de la encuesta TPOR es el mismo: ventaja republicana de cuatro puntos, un bloque de indecisos de alrededor del 10 % y un mapa estatal que, aunque más competido que hace cuatro años, sigue pintado de rojo. Buckingham es la que llega como titular. Sheets y French lo hacen como nominados que ya hicieron caer a un incumbente republicano en marzo.

El Senado, punto débil republicano

La excepción es el Senado federal. James Talarico aventaja a Ken Paxton 48-42%, con un 7% de indecisos. Entre los independientes, la diferencia se dispara 21 puntos a favor del demócrata. Paxton gana entre los votantes blancos y los mayores de 55 años; Talarico, entre los negros, los hispanos jóvenes, los universitarios y las mujeres.

Paxton arrastra un problema de imagen que la propia encuesta cuantifica: su favorabilidad neta es de -15 y su aprobación como fiscal general, de -10. Esta es sin duda la carrera más comprometida para los republicanos. En efecto, el GOP puede ver reelegido a su gobernador, mantener la Fiscalía, el Senado estatal y las comisiones, y al mismo tiempo pasar un mal rato en una contienda federal de alto voltaje. Eso es al menos lo que muestran estos números.