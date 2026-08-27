Revés judicial para Trump: juez federal frena los cambios de su administración al programa de vivienda justa

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de agosto, 2026

El juez federal Myong Joun bloqueó este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump para impedirle implementar los cambios propuestos a un programa federal de subvenciones, al fallar a favor de organizaciones de vivienda justa que argumentaron que la reforma afectaría gravemente su realidad laboral, ya que la reestructuración propuesta reduciría los fondos disponibles para más de 100 organizaciones sin fines de lucro y limitaría el número de grupos elegibles para recibir subvenciones. En su fallo, Joun señaló que el gobierno no había justificado adecuadamente su decisión de avanzar con lo que describió como “cambios radicales” al programa.

Joun falló a favor de la Alianza Nacional de Vivienda Justa y el Centro de Vivienda Justa de Massachusetts y determinó que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) no había demostrado por qué era necesario apartarse de manera tan significativa de la estructura establecida para distribuir los fondos del programa. “El efecto de la reestructuración del HUD impide efectivamente que las mismas organizaciones de vivienda que han estado cumpliendo la misión del FHIP (Programa de Iniciativas de Vivienda Justa) año tras año desde su promulgación puedan participar”, escribió el juez federal en su fallo, en el que ordenó al HUD restablecer el marco anterior para distribuir los fondos del programa.

Previamente, la Administración Trump había defendido la reforma propuesta como un esfuerzo para modernizar el FHIP y fomentar la participación de una gama más amplia de organizaciones. Las nuevas reglas también incluían requisitos adicionales de elegibilidad, entre ellos disposiciones que obligaban a los solicitantes a cumplir con las posiciones de la Administración sobre la “ideología de género” y la inmigración.

Según informó el medio Bloomberg, un portavoz del HUD declaró que los cambios de la agencia en las subvenciones del FHIP tenían como objetivo mejorar la aplicación de las leyes de vivienda justa a nivel nacional y que “continuará con estos esfuerzos, incluyendo el uso de todas las opciones legales disponibles”. En un comunicado, el portavoz añadió que “El HUD respalda la legalidad de sus NOFOs (Avisos de Oportunidad de Financiamiento) que reafirman el compromiso de la agencia con la buena administración de los fondos de los contribuyentes”.