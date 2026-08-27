Duro golpe contra Irán: EEUU ha destruido 159 barcos y miles de sus embarcaciones pequeñas dejándolos casi sin capacidad naval

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de agosto, 2026

El coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Mike Jernigan reveló este jueves en Fox News que fuerzas estadounidenses han debilitado significativamente la infraestructura naval de Irán y han reducido considerablemente su capacidad para coordinar ataques en el estrecho de Ormuz. Según Jernigan, los daños infligidos a la infraestructura naval iraní han dejado al régimen con opciones limitadas para amenazar el tráfico comercial a través de esta estratégica vía marítima.

“Hemos destruido 159 barcos de su armada oceánica”, dijo el coronel retirado, señalando también que las fuerzas estadounidenses han destruido “innumerables miles de sus pequeñas embarcaciones capaces de colocar minas y atacar barcos” y que los ataques estadounidenses han “dañado y destruido esos muelles, puertos, embarcaderos y almacenes desde donde se lanzan todas esas embarcaciones y capacidades”.

De igual forma, Jernigan señaló en Fox News que “Lo que están viendo ahora, cada dos semanas, quizás los iraníes lancen un dron que pueda despegar desde 400 millas de distancia y ser dirigido hacia un barco mientras este sale del estrecho de Ormuz como un acto final de desafío”, al considerar que ya no existen ataques iraníes significativos que representen una amenaza activa para la navegación a través del estrecho.

Presión sobre los mercados energéticos y financieros

Los comentarios del coronel retirado tienen lugar en el marco de una guerra que no parece tener fin. Seis meses después del inicio del conflicto armado, la situación con Irán mantiene prácticamente paralizado el estrecho de Ormuz, dejando a miles de marineros varados en el golfo y generando presión sobre los mercados energéticos y financieros.

Según un análisis de la agencia de noticias AFP, basado en datos del rastreador marítimo Kpler, antes de que Irán bloqueara el estrecho en respuesta a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en febrero, alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado atravesaba esta vía marítima.

Después de que el régimen teocrático cerrara el estrecho el 1 de marzo, el tráfico de buques de carga cayó a un promedio de 10 tránsitos diarios, frente a los 95 registrados cada día en febrero. Un acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán en junio permitió una recuperación temporal hasta los 36 tránsitos diarios, pero la cifra volvió a descender a un promedio de 15 entre la reanudación de las hostilidades, el 8 de julio, y el 22 de agosto.