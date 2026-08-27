Massachusetts: lo que se sabe sobre la acusación contra el alcalde Brian DePena por fraude relacionado con la pandemia y lavado de dinero

Publicado por Williams Perdomo 27 de agosto, 2026

Brian DePena, alcalde de Lawrence, Massachusetts, fue acusado formalmente por un gran jurado federal de 11 cargos relacionados con presunto fraude en préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia de covid-19 y lavado de dinero.

Según informó el Departamento de Justicia, la acusación, revelada este miércoles, sostiene que DePena habría obtenido más de 1,5 millones de dólares en préstamos federales destinados a pequeñas empresas durante la pandemia y utilizado parte del dinero para financiar su campaña electoral, pagar deudas tributarias personales y saldar más de $880.000 en préstamos hipotecarios de alto interés vinculados a propiedades que poseía en Lawrence.

DePena, de 61 años, enfrenta cuatro cargos de fraude electrónico y siete de lavado de dinero. El alcalde había sido acusado previamente mediante una denuncia penal y arrestado el 14 de agosto de 2026. Está previsto que comparezca ante una corte federal para una lectura de cargos en una fecha posterior.

¿Quién es Brian DePena?

DePena fue elegido alcalde de Lawrence en noviembre de 2021 y reelegido en noviembre de 2025. Antes de llegar a la alcaldía, formó parte del Concejo Municipal de Lawrence entre 2016 y 2021.

El caso está relacionado con préstamos del programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL), destinados a ayudar a pequeñas empresas afectadas económicamente por la pandemia.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, DePena era propietario de Tenares Tire Services Inc., una empresa de venta de neumáticos y servicios automotrices en Lawrence.

¿Qué alega la acusación?

Los fiscales sostienen que Tenares Tire obtuvo inicialmente un préstamo EIDL de $150.000 en junio de 2020. Estos préstamos tenían una tasa de interés de 3,75% y solo podían utilizarse como capital de trabajo para aliviar los perjuicios económicos provocados por la pandemia.

Posteriormente, según los documentos de la acusación, DePena solicitó un aumento del préstamo. En julio de 2021, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) aprobó un incremento de $350.000, con lo que el préstamo alcanzó los $500.000.

Los documentos señalan que los $350.000 fueron depositados en la cuenta bancaria de Tenares Tire el 16 de agosto de 2021. El saldo de la cuenta antes del depósito era de $20,23.

El Departamento de Justicia sostiene que, poco después, DePena utilizó $85.000 de esos fondos para pagar deudas tributarias personales al IRS y transfirió otros $120.000 a una cuenta personal.

De esa cantidad, habría emitido cheques por un total de $90.000 a The Committee to Elect Brian DePena, que fueron depositados en su cuenta de campaña y registrados como préstamos a la campaña en septiembre y octubre de 2021.

Un segundo aumento elevó el préstamo a más de $1,6 millones

En octubre de 2021, DePena habría solicitado una segunda modificación del préstamo. El 27 de octubre, la SBA aprobó un incremento de $1.154.400, elevando el préstamo total de Tenares Tire a $1.654.400.

El 30 de noviembre de 2021, $1.154.188 fueron depositados electrónicamente en la cuenta de Tenares Tire. Ese mismo día, según la acusación, DePena transfirió todo el dinero a una de sus cuentas personales, cuyo saldo era de $1.401.

Los fiscales sostienen que posteriormente utilizó $42.112,96 de esos fondos para su campaña a la alcaldía mediante dos cheques: uno de $10.000 y otro de $32.112,96.

El primero fue depositado en la cuenta de campaña el 2 de diciembre de 2021, cuando, según los documentos, dicha cuenta llevaba aproximadamente 20 días en descubierto.

¿En qué gastó el dinero?

Uno de los principales señalamientos de la acusación es que DePena habría utilizado $883.293 de los fondos del préstamo EIDL para pagar deudas con dos prestamistas privados.

Los documentos indican que esos préstamos estaban vinculados a varias propiedades de DePena en Lawrence y tenían tasas de interés del 12% y 8%, respectivamente, superiores al 3,75% del préstamo EIDL.

El 9 de diciembre de 2021, DePena habría comprado un cheque de tesorero por $538.109,03 para cancelar uno de esos préstamos. El 18 de diciembre adquirió otro por $345.184,13 para pagar el segundo.

Según el Departamento de Justicia, hasta el 5 de agosto de 2026 DePena solo había realizado 16 pagos al préstamo EIDL de Tenares Tire, cuyo saldo principal pendiente era de aproximadamente $1.654.420.

Los mensajes enviados a su asesor

Mientras esperaba la entrega de los fondos correspondientes al aumento del préstamo de $350.000, DePena presuntamente envió varios mensajes de texto a su contador y asesor financiero, quien lo ayudaba con la solicitud y modificación del EIDL.

En uno de los mensajes, enviado el 22 de julio de 2021 y originalmente escrito en español, DePena habría dicho: “Hermano, llámame, estoy en problemas. No quiero presionarte, pero no tengo tiempo para esperar este préstamo. Estoy en tus manos”.

En mensajes posteriores, del 25 y 28 de julio, habría insistido en que necesitaba ayuda para resolver el préstamo.