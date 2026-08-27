ENCUESTA |Trump, el presidente que más admiran los republicanos: supera a Reagan y a Lincoln

Publicado por Carlos Dominguez 27 de agosto, 2026

La lealtad de la base republicana tiene un nombre propio: Donald Trump. Una encuesta de Elon University muestra que el 53% de los republicanos nombran al actual presidente como el mandatario del partido que más admiran, muy por delante de Ronald Reagan (18%) y de Abraham Lincoln (8%).

El dato, presentado por el analista jefe de datos de CNN, Harry Enten, en un segmento reciente, subraya el dominio sin precedentes que Trump ejerce sobre su partido. "Esto es un jarro de agua fría. Es decir: Donald Trump sigue siendo el sol alrededor del cual giran los planetas del Partido Republicano. Aquí se ve con claridad", dijo Enten.

Primarias de oro

Enten subrayó el éxito de Trump a la hora de impulsar a republicanos que no son titulares en las carreras al Senado. El caso más claro es el de Darline Graham, en Carolina del Sur: tras la muerte de su hermano, el senador Lindsey Graham, ella se presentó a la primaria especial y el endoso presidencial cambió el tablero.

Esa capacidad de arrastrar al partido no es un episodio aislado. El analista de CNN señaló que, este año, el 100% de los candidatos no titulares al Senado respaldados por Trump ha ganado su primaria, y que desde 2022 esa tasa de acierto se mantiene en el 95%.

Según Enten, las encuesta deja a Trump muy por delante de los antiguos presidentes republicanos en admiración entre los votantes del GOP.